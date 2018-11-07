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Серийного маньяка повторно судят в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

07.11.2018 11:29

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске начался повторный суд над предполагаемым убийцей 19 женщин — ранее его приговорили к пожизненному сроку.

7 ноября начался повторный суд над экс-милиционером Евгением Чуплинским, обвиняемым в убийстве 19 женщин. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В марте Чуплинскому вынесли обвинительный приговор. На основании вердикта присяжных ему назначили наказание в виде пожизненного заключения в колонии особого режима. После этого защита экс-милиционера подала апелляцию в Верховный суд России. 11 сентября эта инстанция признала обвинение законным, но отменила приговор — по 11 эпизодам преступления истёк 15-летний срок давности.

Теперь судьям предстоит решить, какое наказание назначить обвиняемому. Для этого стороны соберутся в областном суде.

Согласно материалам дела, с 1998 по 2006 год Чуплинский расправился с 19 женщинами. Бывший милиционер отвозил женщин в безлюдное место, где после интимной близости убивал их и расчленял. Останки тел мужчина оставлял на свалках и обочинах дорог. Предполагаемого преступника арестовали в 2016 году.

Напомним, в апреле 2017 года жителя Новосибирска обвинили в убийстве 19 женщин.

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