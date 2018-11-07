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Штормовой ветер надвигается на Новосибирск – синоптики

Рубрика: общество

07.11.2018 15:11

фото с сайта pixabay.com

Новосибирск накроют сильный ветер с мокрым снегом; водителям также угрожает серьёзная гололедица.

О грядущих неблагоприятных погодных условиях Сиб.фм сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре. 8 ноября в Новосибирске днём ожидается мокрый снег и сильная гололедица на дорогах. Скорость ветра составит 9-14 метров в секунду с порывами до 23 метров в секунду в области и 19 в городе. 

Ночью ожидается температура -2…-4 градуса. Днём — 0…+2 градуса.

Напомним, 9 ноября в Новосибирске заметно похолодает.

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сегодня 11:44 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 10:27 Работа 0 Коммент.

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сегодня 08:01 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:15 Общество 0 Коммент.

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