Штормовой ветер надвигается на Новосибирск – синоптики

фото с сайта pixabay.com

Новосибирск накроют сильный ветер с мокрым снегом; водителям также угрожает серьёзная гололедица.

О грядущих неблагоприятных погодных условиях Сиб.фм сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре. 8 ноября в Новосибирске днём ожидается мокрый снег и сильная гололедица на дорогах. Скорость ветра составит 9-14 метров в секунду с порывами до 23 метров в секунду в области и 19 в городе.

Ночью ожидается температура -2…-4 градуса. Днём — 0…+2 градуса.

Напомним, 9 ноября в Новосибирске заметно похолодает.