Штормовой ветер надвигается на Новосибирск – синоптики

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Штормовой ветер надвигается на Новосибирск – синоптикиРубрика: общество
07.11.2018 15:11
фото с сайта pixabay.com
Новосибирск накроют сильный ветер с мокрым снегом; водителям также угрожает серьёзная гололедица.
О грядущих неблагоприятных погодных условиях Сиб.фм сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре. 8 ноября в Новосибирске днём ожидается мокрый снег и сильная гололедица на дорогах. Скорость ветра составит 9-14 метров в секунду с порывами до 23 метров в секунду в области и 19 в городе.
Ночью ожидается температура -2…-4 градуса. Днём — 0…+2 градуса.
Напомним, 9 ноября в Новосибирске заметно похолодает.
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