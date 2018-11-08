Учёные определили параметры новосибирского синхротрона

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Рассчитаны параметры синхротрона, который будет построен под Новосибирском.

Новосибирские учёные рассчитали параметры синхротрона «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), который проектируется для строительства в Новосибирской области, сообщает «Интерфакс».

«После расчётов нашими коллегами выбраны такие параметры нашего синхротрона: энергия три гигаэлектрон-вольта, периметр — 477 метров», — сообщил директор Инстиута катализа имени Г. К. Борескова Валерий Бухтияров.

По словам специалиста, по своим характеристикам СКИФ похож на установки четвёртого поколения, которых в мире пока нет – до них модернизируются действующие установки третьего поколения.

Среди задач нового синхротрона – расшифровка структуры биополимеров, изучение механизмов функционирования живых организмов, передачи наследственной информации, поведения вирусов и механизма действия лекарств, а также создание новых материалов.

Напомним, в октябре новосибирскому синхротрону потребовались первые два миллиарда рублей.