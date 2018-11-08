Учёные определили параметры новосибирского синхротрона

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Учёные определили параметры новосибирского синхротронаРубрика: наука
08.11.2018 07:02
фото с сайта pixabay.com
Рассчитаны параметры синхротрона, который будет построен под Новосибирском.
Новосибирские учёные рассчитали параметры синхротрона «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), который проектируется для строительства в Новосибирской области, сообщает «Интерфакс».
«После расчётов нашими коллегами выбраны такие параметры нашего синхротрона: энергия три гигаэлектрон-вольта, периметр — 477 метров», — сообщил директор Инстиута катализа имени Г. К. Борескова Валерий Бухтияров.
По словам специалиста, по своим характеристикам СКИФ похож на установки четвёртого поколения, которых в мире пока нет – до них модернизируются действующие установки третьего поколения.
Среди задач нового синхротрона – расшифровка структуры биополимеров, изучение механизмов функционирования живых организмов, передачи наследственной информации, поведения вирусов и механизма действия лекарств, а также создание новых материалов.
Напомним, в октябре новосибирскому синхротрону потребовались первые два миллиарда рублей.
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