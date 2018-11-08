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Учёные определили параметры новосибирского синхротрона

Рубрика: наука

08.11.2018 07:02

фото с сайта pixabay.com

Рассчитаны параметры синхротрона, который будет построен под Новосибирском.

Новосибирские учёные рассчитали параметры синхротрона «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), который проектируется для строительства в Новосибирской области, сообщает «Интерфакс».

«После расчётов нашими коллегами выбраны такие параметры нашего синхротрона: энергия три гигаэлектрон-вольта, периметр — 477 метров», — сообщил директор Инстиута катализа имени Г. К. Борескова Валерий Бухтияров.

По словам специалиста, по своим характеристикам СКИФ похож на установки четвёртого поколения, которых в мире пока нет – до них модернизируются действующие установки третьего поколения.

Среди задач нового синхротрона – расшифровка структуры биополимеров, изучение механизмов функционирования живых организмов, передачи наследственной информации, поведения вирусов и механизма действия лекарств, а также создание новых материалов.

Напомним, в октябре новосибирскому синхротрону потребовались первые два миллиарда рублей.

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Предложить новость

Байкал уйдёт к иностранцам: жители Бурятии требуют вернуть регион в состав Сибири

сегодня 11:19 Политика 0 Коммент.

Тотальный диктант-2019 сочинит известный литературный критик

сегодня 11:08 Общество 0 Коммент.

Самого маленького Чижика-Пыжика из золота сделал новосибирец

сегодня 10:33 Культура 0 Коммент.

Агрокибернетики появятся через несколько лет в Алтайском крае

сегодня 09:01 Наука 0 Коммент.

Поездка за границу обошлась сибиряку почти в три миллиона рублей

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Учёные определили параметры новосибирского синхротрона

сегодня 07:02 Наука 0 Коммент.

Ретро, стендап и чёрный юмор: в Новосибирске покажут лучшие британские фильмы

сегодня 06:03 Афиша 0 Коммент.

Семь аварийных домов в Новосибирске не обслуживаются УК

сегодня 05:08 Недвижимость 0 Коммент.

Двух обкуренных зэков нашли в новосибирской колонии для террористов

сегодня 04:08 Хроника 0 Коммент.

Восемь детей-туристов спасли из леса новосибирские спасатели

вчера 17:58 Хроника 1 Коммент.

Путин уволил прокурора Новосибирской области

вчера 17:06 Общество 2 Коммент.

Европа Плюс дарит уикенд в Шерегеше

вчера 16:49 Общество 0 Коммент.

Максим Третьяк отправится играть в «Сибирь»

вчера 15:01 Общество 0 Коммент.

Ёлочки, трансформеры, открытки: предприимчивые новосибирцы готовятся к Новому году

вчера 14:49 Бизнес 0 Коммент.

Выборы мэра Новосибирска станут в два раза дороже

вчера 12:32 Политика 0 Коммент.

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вчера 11:44 Афиша 0 Коммент.

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вчера 11:23 Woman 0 Коммент.

Водитель «Мерседеса» погиб от столкновения с фурой на новосибирской трассе

вчера 10:36 Хроника 0 Коммент.

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вчера 10:27 Работа 0 Коммент.

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