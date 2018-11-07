Водитель «Мерседеса» погиб от столкновения с фурой на новосибирской трассе

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Водитель «Мерседеса» погиб от столкновения с фурой на новосибирской трассеРубрика: проиcшествия
07.11.2018 10:36
фото с сайта pixabay.com
Автомобилист врезался в припаркованный грузовик на трассе в Чулымском районе – от удара мужчина погиб на месте.
Автомобиль «Мерседес-Бенц» столкнулся со стоявшим на дороге грузовиком МАЗ, от полученных травм 37-летний водитель иномарки скончался на месте. ДТП произошло в Чулымском районе на 152 километре трассы «Иртыш».
Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, грузовик был припаркован по ходу движения. Также установлено, что погибший водитель «Мерседеса» – житель Томска. Мужчина следовал со стороны Новосибирска в направлении Омска.
«По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии», — рассказали в ГУ МВД по региону.
Напомним, в сентябре парень и девушка разбились в тройном ДТП в Новосибирске.
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