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Восемь детей-туристов спасли из леса новосибирские спасатели

Рубрика: проиcшествия

07.11.2018 17:58

фото предоставила пресс-служба МЧС НСО

Сотрудники МЧС спасли туристов, среди которых восемь детей в возрасте от 14 лет; ребята стали заложниками усталости и непогоды.

В Искитимском районе Новосибирской области спасатели пришли на помощь туристам, среди которых восемь детей от 14 до 18 лет, остановившимся на маршруте из-за переутомления и сложных погодных условий.

Туристическая пешая группа из десяти человек по указанию руководителя остановилась в 10 километрах от села Новососедово Искитимского района. Дело в том, что они промокли под сильным снегопадом, а детям было сложно идти. Разбив палатку, они установили себе навес для укрытия от непогоды. Оттуда они связались с сотрудниками МЧС.

До места встречи с группой спасатели добрались на УАЗах и КамАЗах, а затем на снегоходах и вездеходах. На ближайшем спортивно-развлекательном комплексе для спасённых туристов был развёрнут штаб с медиками, для отдыха детей подготовили гостиничные номера, тёплую баню и горячее питание.

«В настоящее время туристский маршрут завершён, участники группы в полном составе возвращаются домой, состояние подростков удовлетворительное», — сообщили в МЧС по Новосибирской области.

Напомним, в октябре двоих детей спасли от разбушевавшегося огня в Калининском районе.

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сегодня 11:44 Афиша 0 Коммент.

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