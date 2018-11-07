Восемь детей-туристов спасли из леса новосибирские спасатели

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Восемь детей-туристов спасли из леса новосибирские спасателиРубрика: проиcшествия
07.11.2018 17:58
фото предоставила пресс-служба МЧС НСО
Сотрудники МЧС спасли туристов, среди которых восемь детей в возрасте от 14 лет; ребята стали заложниками усталости и непогоды.
В Искитимском районе Новосибирской области спасатели пришли на помощь туристам, среди которых восемь детей от 14 до 18 лет, остановившимся на маршруте из-за переутомления и сложных погодных условий.
Туристическая пешая группа из десяти человек по указанию руководителя остановилась в 10 километрах от села Новососедово Искитимского района. Дело в том, что они промокли под сильным снегопадом, а детям было сложно идти. Разбив палатку, они установили себе навес для укрытия от непогоды. Оттуда они связались с сотрудниками МЧС.
До места встречи с группой спасатели добрались на УАЗах и КамАЗах, а затем на снегоходах и вездеходах. На ближайшем спортивно-развлекательном комплексе для спасённых туристов был развёрнут штаб с медиками, для отдыха детей подготовили гостиничные номера, тёплую баню и горячее питание.
«В настоящее время туристский маршрут завершён, участники группы в полном составе возвращаются домой, состояние подростков удовлетворительное», — сообщили в МЧС по Новосибирской области.
Напомним, в октябре двоих детей спасли от разбушевавшегося огня в Калининском районе.
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