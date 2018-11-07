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Выборы мэра Новосибирска станут в два раза дороже

Рубрика: политика

07.11.2018 12:32

ФОТО ИЗ ГРУППЫ «МОЛОДЁЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НСО»

Новосибирский избирком подсчитал расхода на грядущие выборы мэра – вышла сумма в 96,6 миллиона рублей, что почти в два раза больше, чем в 2014 году.

Председатель избиркома Тамара Краткая сообщила общественной организации «Гражданский патруль», что на данный момент объём бюджетных ассигнований на подготовку и проведение выборов мэра 8 сентября 2019 года находится на рассмотрении. По предварительным расчётам, он составит 96,6 миллиона рублей. Прошлые выборы в апреле 2014 года обошлись в 52,03 миллиона рублей.

Средства пойдут на один тур выборов. Такое подорожание связано с внедрением большого числа КОИБов (Комплекс обработки избирательных бюллетеней). На грядущих выборах их будет 300 штук. Они уже приобретены за счёт федерального бюджета. Основные расходы пойдут именно на их сопровождение и переобучение специалистов.

«Внедрение дополнительных КОИБов на выборах мэра Новосибирска удваивает расходы городского бюджета и повышает уровень недоверия населения. Программа непрозрачна и непонятна, участники не могут контролировать такой процесс. Примеры конфликтов уже есть. Возьмите неблагоприятный опыт Ярославля, где итоги голосования по КОИБам опровергли несколько оппозиционных партий, включая КПРФ и "Яблоко". Считаем, процесс модернизации выборов в Новосибирске стоит притормозить и зарезервировать эти средства для проведения второго тура», — прокомментировал позицию глава «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.

Вопрос о возврате двухтуровой системы выборов мэра рассмотрят этой осенью на сессии Горсовета.

Напомним, в октябре глава Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что проведение второго тура выборов мэра обойдётся городу в 100 миллионов рублей.

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