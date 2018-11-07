Завышенные запросы молодых специалистов огорчают работодателей Новосибирска

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Портал по поиску работы «Зарплата.ру» узнал у 530 работодателей Новосибирска об их отношении к теории поколений.

Самыми надёжными работниками новосибирские работодатели считают людей от 35 до 50 лет. При этом больше 60 % представителей компаний не задумываются о возрасте кандидата, когда ищут нового сотрудника.

Четверть опрошенных рассказали, что никогда не слышали о теории поколений XYZ, которая раскрывает ценности и особенности поведения разных поколений. 62 % знают о теории, но не ориентируются на её данные при поиске новых сотрудников. А 13 % новосибирских работодателей, наоборот, всегда планируют заранее, представитель какого поколения нужен компании.

При этом треть респондентов уверены, что самые надёжные работники – представители поколения Х (люди, которым сейчас от 35 до 50 лет). Только 3 % работодателей таковыми считают людей предпенсионного возраста, а 6 % делают ставку на молодёжь (до 35 лет – поколение Y).

Больше половины представителей новосибирских компаний – 59 % – уверены, что поколение не играет роли, главное – характер сотрудника.

Говоря о каждом поколении отдельно, работодатели Новосибирска отметили, что именно представителям поколения Х присуща наибольшая работоспособность и выносливость – так считают 65 % респондентов. Почти четверть не согласны с этим утверждением, потому что их опыт доказывает обратное. А 12 % никогда не работали с поколением Х.

68 % работодателей Новосибирска согласны с данными теории о том, что представители поколения Y имеют завышенные запросы и неоправданное самомнение. Треть опрошенных считают это заблуждением, а 2 % не имели опыта работы с людьми младше 35 лет.

«Идеальная компания – это та, где в равной степени присутствуют представители всех поколений. Опыт каждого уникален и ценен для работодателей, а разные взгляды на мир позволяют более комплексно решать поставленные задачи командой. Уже скоро представители поколения Z начнут массово искать работу, и работодателям не стоит их бояться как безответственных и ветреных. В первую очередь это люди, воспитанные в мире современных технологий. Это позволяет им смотреть на стандартные рабочие задачи шире, уделяя большое внимание скорости их реализации», — отметил руководитель отдела брендинга и PR портала «Зарплата.ру» Иван Чирков.

Также представители компаний дали прогноз относительно представителей поколения Z (рождённые в начале 2000-х), о которых эксперты уже сейчас говорят как о несамостоятельных работниках, привыкших к гиперопеке. По мнению 42 % респондентов, уже понятно, что прогноз верен, а 14 % не согласны с этим утверждением. 44 % считают, что говорить о рабочих навыках этого поколения ещё рано.

Напомним, в октябре выяснилось, что на одну вакансию в Новосибирске приходится два с половиной безработных.