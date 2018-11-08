7 баллов
0
66.09 75.68
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Последнего нелегального таксиста поймали в Новосибирске

сегодня 17:32 Общество 0 Коммент.

После падения шкафов на школьниц следователи возбудили уголовное дело

сегодня 17:25 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский страховщик поплатился за нарушение закона об ОСАГО

сегодня 17:07 Авто 0 Коммент.

Сергей Жуков хочет открыть бар «Руки вверх!» в Новосибирске

сегодня 16:46 Общество 0 Коммент.

Китай арендует 150 тысяч гектаров сибирской земли

сегодня 16:07 Политика 0 Коммент.

Раскопают и сузят участок дороги в центре Новосибирска

сегодня 15:04 Авто 0 Коммент.

Вечеринка «Disco Дача» пройдёт завтра в Новосибирске

сегодня 14:54 Афиша 0 Коммент.

Мороз ударит неожиданно: новосибирцев предупреждают об опасных погодных явлениях

сегодня 14:36 Общество 0 Коммент.

Фиона из Новосибирска родила мартышку в Москве

сегодня 13:13 Наука 0 Коммент.

Камбоджийский генерал прилетел в Новосибирск и замёрз

сегодня 13:10 Общество 0 Коммент.

Агрокибернетики появятся через несколько лет в Алтайском крае

сегодня 09:01 Наука 0 Коммент.

Поездка за границу обошлась сибиряку почти в три миллиона рублей

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Учёные определили параметры новосибирского синхротрона

сегодня 07:02 Наука 0 Коммент.

Ретро, стендап и чёрный юмор: в Новосибирске покажут лучшие британские фильмы

сегодня 06:03 Афиша 0 Коммент.

Семь аварийных домов в Новосибирске не обслуживаются УК

сегодня 05:08 Недвижимость 0 Коммент.

Двух обкуренных зэков нашли в новосибирской колонии для террористов

сегодня 04:08 Хроника 0 Коммент.

Восемь детей-туристов спасли из леса новосибирские спасатели

вчера 17:58 Хроника 1 Коммент.

Путин уволил прокурора Новосибирской области

вчера 17:06 Общество 2 Коммент.

Европа Плюс дарит уикенд в Шерегеше

вчера 16:49 Общество 0 Коммент.

Байкал уйдёт к иностранцам: жители Бурятии требуют вернуть регион в состав Сибири

Рубрика: политика, общество

08.11.2018 11:19

фото с сайта change.org

В интернете появилась петиция за возвращение Бурятии в СФО – её авторы приводят немалый список аргументов в пользу этого.

Петиция под названием «Вернуть Бурятию в состав Сибирского федерального округа!» появилась на сайте change.org. На данный момент её подписали 1 200 человек. Она адресована Конституционному Суду РФ, Совету Федерации и Госдуме РФ.

«Для кого эта петиция скажется положительно? В первую очередь, для жителей Республики Бурятия, и их последующих поколений; во-вторую – для жителей регионов с плодородными землями и обширным лесным фондом, а также с разведанными запасами полезных ископаемых на ближайшие 20 лет, так как наш "азиатский сосед" положил глаз не только на пресную воду», — сообщили в тексте петиции.

Также авторы привели множество аргументов в пользу возвращения Бурятии в состав СФО. Например, они беспокоятся за наследие ЮНЕСКО – озеро Байкал, у которого могут начать откреплять прибрежные территории. Более того, так как теперь это находится на территории ДФО, то любой гражданин может получать там бесплатный гектар земли. А с недавних пор получение российского гражданства было сильно упрощено. То есть теоретически иностранец может теперь намного легче получить кусочек прибрежной земли Байкала. 

«Если мы говорим о взаимосвязи этих "территориальных нововведений " с текущей геополитической ситуацией, то гражданам Китайской Народной Республики такое право будет безоговорочно предоставляться. Заметьте, что сторонники "присоединения территорий к ДФО" считают, что раз россияне сами не осваивают нетронутые земли, то пусть этим хотя бы займутся "иные россияне". Лукавство здесь в том, что территории, например, полуостровов Таймыр, Ямал, Гыданский – малочисленны и формально тоже могли попасть под "раздачу гектара" как малоосвоенные. Секрет на поверхности: земли ДФО, с точки зрения властей, – менее ценны, так как не содержат "экспортоориентированного сырья: нефти и газа". А те территории ДФО, что содержат полезные ископаемые – требуют несоизмеримых капиталовложений, которые, как уже показала практика, ни Роснефть, ни Газпром не делают даже на текущих/разработанных месторождениях», — подытожил автор петиции.

Напомним, в ноябре Республика Бурятия и Забайкальский край указом президента РФ Владимира Путина были переданы из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Последнего нелегального таксиста поймали в Новосибирске

сегодня 17:32 Общество 0 Коммент.

После падения шкафов на школьниц следователи возбудили уголовное дело

сегодня 17:25 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский страховщик поплатился за нарушение закона об ОСАГО

сегодня 17:07 Авто 0 Коммент.

Сергей Жуков хочет открыть бар «Руки вверх!» в Новосибирске

сегодня 16:46 Общество 0 Коммент.

Китай арендует 150 тысяч гектаров сибирской земли

сегодня 16:07 Политика 0 Коммент.

Раскопают и сузят участок дороги в центре Новосибирска

сегодня 15:04 Авто 0 Коммент.

Вечеринка «Disco Дача» пройдёт завтра в Новосибирске

сегодня 14:54 Афиша 0 Коммент.

Мороз ударит неожиданно: новосибирцев предупреждают об опасных погодных явлениях

сегодня 14:36 Общество 0 Коммент.

Фиона из Новосибирска родила мартышку в Москве

сегодня 13:13 Наука 0 Коммент.

Камбоджийский генерал прилетел в Новосибирск и замёрз

сегодня 13:10 Общество 0 Коммент.

Агрокибернетики появятся через несколько лет в Алтайском крае

сегодня 09:01 Наука 0 Коммент.

Поездка за границу обошлась сибиряку почти в три миллиона рублей

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Учёные определили параметры новосибирского синхротрона

сегодня 07:02 Наука 0 Коммент.

Ретро, стендап и чёрный юмор: в Новосибирске покажут лучшие британские фильмы

сегодня 06:03 Афиша 0 Коммент.

Семь аварийных домов в Новосибирске не обслуживаются УК

сегодня 05:08 Недвижимость 0 Коммент.

Двух обкуренных зэков нашли в новосибирской колонии для террористов

сегодня 04:08 Хроника 0 Коммент.

Восемь детей-туристов спасли из леса новосибирские спасатели

вчера 17:58 Хроника 1 Коммент.

Путин уволил прокурора Новосибирской области

вчера 17:06 Общество 2 Коммент.

Европа Плюс дарит уикенд в Шерегеше

вчера 16:49 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
вчера 12:53

Кудрявые великаны в панике залетели в Сибирь

Сразу в ...

Читать далее
Image
05.11.2018

Что ищут следователи у Сергея Штельмаха

В качестве повода...

Читать далее
Image
02.11.2018

Названы результаты проверки Генпрокуратуры в Новосибирске

Больше всего раз в документе упоминается торговы...

Читать далее
Image
29.10.2018

Как становятся сенаторами

Кто за четверть века обладал статусом сена...

Читать далее
Image
23.10.2018

Монстры под водой: кого можно поймать в реках Сибири

Под тёмной водой прячутся тайны огромных размеров и удивительных...

Читать далее
Image
22.10.2018

Свой парень на Алтае

Есть ли шансы у выходца из Новосибирской области заво...

Читать далее

Новости по теме

Популярное

Image

Новые требования к зимней резине начнут действовать с 11 ноября

Image

Названа стоимость литра бензина с начала 2019 года

Image

Смертельный для собак и открываемый спецключами орех начали прода...

Image

Истощённого льва заперли во дворе пустого дома под Иркутском

Image

Банда юношей с пистолетами держала в страхе жителей Новосибирска

Image

Неизвестные сбросили из окна чёрную собаку на Хэллоуин в Новосиби...

Image

Байкал уйдёт к иностранцам: жители Бурятии требуют вернуть регион...

Image

Самая редкая кошка переехала из Новосибирска в Москву

Image

Тридцатиградусные морозы грянут в Новосибирске в ноябре

Image

Путин уволил прокурора Новосибирской области

Image

Сибирячка из «Танцев» надела чулки для клипа в заброшенной усадьб...

Image

Двух обкуренных зэков нашли в новосибирской колонии для террорист...

Image

Штормовой ветер и метели надвигаются на Новосибирск