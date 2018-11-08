Байкал уйдёт к иностранцам: жители Бурятии требуют вернуть регион в состав Сибири

фото с сайта change.org

В интернете появилась петиция за возвращение Бурятии в СФО – её авторы приводят немалый список аргументов в пользу этого.

Петиция под названием «Вернуть Бурятию в состав Сибирского федерального округа!» появилась на сайте change.org. На данный момент её подписали 1 200 человек. Она адресована Конституционному Суду РФ, Совету Федерации и Госдуме РФ.

«Для кого эта петиция скажется положительно? В первую очередь, для жителей Республики Бурятия, и их последующих поколений; во-вторую – для жителей регионов с плодородными землями и обширным лесным фондом, а также с разведанными запасами полезных ископаемых на ближайшие 20 лет, так как наш "азиатский сосед" положил глаз не только на пресную воду», — сообщили в тексте петиции.

Также авторы привели множество аргументов в пользу возвращения Бурятии в состав СФО. Например, они беспокоятся за наследие ЮНЕСКО – озеро Байкал, у которого могут начать откреплять прибрежные территории. Более того, так как теперь это находится на территории ДФО, то любой гражданин может получать там бесплатный гектар земли. А с недавних пор получение российского гражданства было сильно упрощено. То есть теоретически иностранец может теперь намного легче получить кусочек прибрежной земли Байкала.

«Если мы говорим о взаимосвязи этих "территориальных нововведений " с текущей геополитической ситуацией, то гражданам Китайской Народной Республики такое право будет безоговорочно предоставляться. Заметьте, что сторонники "присоединения территорий к ДФО" считают, что раз россияне сами не осваивают нетронутые земли, то пусть этим хотя бы займутся "иные россияне". Лукавство здесь в том, что территории, например, полуостровов Таймыр, Ямал, Гыданский – малочисленны и формально тоже могли попасть под "раздачу гектара" как малоосвоенные. Секрет на поверхности: земли ДФО, с точки зрения властей, – менее ценны, так как не содержат "экспортоориентированного сырья: нефти и газа". А те территории ДФО, что содержат полезные ископаемые – требуют несоизмеримых капиталовложений, которые, как уже показала практика, ни Роснефть, ни Газпром не делают даже на текущих/разработанных месторождениях», — подытожил автор петиции.

Напомним, в ноябре Республика Бурятия и Забайкальский край указом президента РФ Владимира Путина были переданы из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа.