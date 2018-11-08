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Фиона из Новосибирска родила мартышку в Москве

Рубрика: наука

08.11.2018 13:13

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НОВОСИБИРСКИМ ЗООПАРКОМ

Десятилетняя самка мартышки диана четыре года назад перебралась из Сибири в столицу, где сошлась с хвостатым парнем по имени Тувай; на днях у пары появилось потомство.

Мартышка Фиона уехала из Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило в Москву ещё в 2014 году. В столичном зоопарке общительная самка познакомилась с девятилетним самцом по кличке Тувай, который перебрался в Москву из австрийского Зальцбурга. И вот на днях у Фионы и Тувая появилось первое потомство. До этого другая пара мартышек, содержавшихся в зоопарке Москвы, последний раз приносила потомство только в 2002 году.

«Численность мартышек диана в природе вызывает большие опасения: данный вид занесен в Международную Красную книгу в категории "уязвимые". Главная причина сокращения численности этих приматов связана с уничтожением их естественной среды обитания – джунглей Западной Африки от Сьерра-Леоне до Ганы, а также с браконьерством. Благодаря своей экзотической внешности мартышки пользуются большим спросом на чёрном рынке и нередко попадают в руки контрабандистов, а затем в частные коллекции», — сообщили в Московском зоопарке.

Мартышка диана по праву считается одним из самых эффектных и красивых представителей своего семейства. Она обладает яркой и одновременно контрастной окраской.

«В Новосибирске первая мартышка диана появилась в 2007 году. Сразу была получена пара этих редких мартышек. За несколько лет они стали родителями шести малышей. Сейчас у нас живёт группа мартышек – самец и две самки. Взрослые особи весят 4-7 килограммов», — добавила начальник информационно-методического отдела Новосибирского зоопарка Евгения Пирожкова.

В дикой природе естественные враги мартышек — венценосный орёл и леопард. Обезьяны при опасности издают тревожные крики. Примечательно, что при приближении леопарда они различают одни предупредительные звуки, а при приближении орла — другие.

Сейчас родившийся у Фионы и Тувая детёныш все время проводит, тесно прижавшись к матери. Коренная сибирячка не отпускает его от себя ни на миг и даже Тувая не подпускает близко, хотя он и сам старается держаться на почтительном расстоянии, чтобы не волновать мать и новорождённого.

«На данный момент пол родившегося детёныша не удалось установить, поскольку наши специалисты приняли решение не тревожить молодую мать и не разлучать её с детёнышем. Первый осмотр, а также вакцинацию проведут не раньше, чем через пять-шесть месяцев. Тогда же малыш получит свое имя», — добавили в Московском зоопарке.

Напомним, в начале ноября Новосибирский зоопарк подарил столичным коллегам представителя амурского лесного кота, которых в Москве не было последние 30 лет.

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