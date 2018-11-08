Источник назвал имя нового прокурора Новосибирской области

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРОКУРАТУРОЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Стало известно имя главного претендента на пост уволенного на днях прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева; им станет представитель омской прокуратуры Александр Лоренц.

Прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева в отставку отправил президент России — соответствующий указ Владимир Путин подписал 6 ноября.

По информации источника Сиб.фм, новым прокурором региона с большой долей вероятности будет назначен нынешний первый заместитель прокурора Омской области Александр Лоренц. Также он сообщил, что Лоренц связан родственными отношениями с семьёй экс-мэра Омска Виктора Шрейдера, который имеет большое влияние в родном городе. Александр Лоренц якобы является зятем бывшего омского градоначальника.

Известно, что до начала работы в омской прокуратуре Владимир Лоренц трудился в прокуратуре Кокшетауской области Республики Казахстан. Затем он продолжил карьеру в России, заняв должность помощника прокурора Азовского немецкого национального района Омской области.

Как уже сообщал Сиб.фм, на момент своей отставки Владимир Фалилеев находился в отпуске, начало которого по времени практически совпало с началом работы в регионе комиссии Генпрокуратуры. В комиссию, созданную по приказу Генерального прокурора страны Юрия Чайки, вошли 18 человек. В результате выявленных комиссией нарушений четверо сотрудников прокуратуры были лишены премиальных, девять получили замечания, 12 — выговоры, а трое — строгие выговоры.

Напомним, в октябре был уволен начальник управления ГИБДД по Новосибирской области Сергей Штельмах.