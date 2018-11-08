Камбоджийский генерал прилетел в Новосибирск и замёрз

фото с сайта МЧС НСО

Для того чтобы набраться опыта у сибирских сотрудников МЧС, министр из Камбоджи приехал в Новосибирск.

Встреча сотрудников МЧС с руководителем противопожарной полиции и службы спасения, представителем Министерства внутренних дел Камбоджи генерал-майором Нет Ванта прошла в рамках инновационного города.

«Благодарю за то, что вы нас приняли на сибирской земле. На данный период времени отношения между Российской Федерацией и Камбоджей возрождаются, и мы хотим перенять ваш опыт для совершенствования нашей системы», — сказал камбоджийский генерал.

В Новосибирске уже зима и холод, и, дабы не мучить не привыкшего к такому климату министра, ему выдали тёплый бушлат МЧС и головной убор. В ходе поездки он оценил все тонкости и специфику работы местных специалистов. По итогу камбоджийский генерал был впечатлён. Он отметил, что стремится развить отношения между спасательными ведомствами двух стран.

«Обмен информацией и возможностями, поддержка и международное сотрудничество спасательных ведомств играют большую роль в развитии оперативных служб, преследующих единую цель – обеспечение безопасности», — отметили в пресс-службе регионального МЧС.

Напомним, 7 ноября сотрудники новосибирского МЧС спасли восьмерых детей-туристов, замёрзших в лесу.