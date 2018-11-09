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Каждый пятый житель Новосибирска хотел бы иметь домработницу

Рубрика: работа, общество

09.11.2018 04:08

фото с сайта pixabay.com

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 900 респондентов и выяснили, пользуются ли жители Новосибирска услугами домработницы.

42 % опрошенных не используют платный сервис уборки и справляются с домашними заботами самостоятельно.

«Я люблю поддерживать дома уют и чистоту сама, мои родные это очень ценят», - поделилась мнением одна из опрошенных.

22 % хотели бы иметь платную домработницу, но не могут себе её позволить, так как услуга дорогостоящая. Однако 14 % иногда всё же прибегают к найму профессионального уборщика, например, после торжеств дома.

«После праздника с большим количеством гостей хочется отдохнуть, поэтому часто мы заказываем услуги уборки после вечеринки», - рассказал респондент.

7 % респондентов приглашают специалиста по чистке дома постоянно, так как не имеют времени на домашние дела или просто не хотят заниматься уборкой самостоятельно. В большинстве своём на постоянной основе такими услугами пользуются мужчины.

Остальные респонденты не смогли однозначно ответить на вопрос.

Напомним, в ноябре стало известно, что няням начнут выдавать свидетельства о квалификации.

 

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Каждый пятый житель Новосибирска хотел бы иметь домработницу

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