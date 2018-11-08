Китай арендует 150 тысяч гектаров сибирской земли

фото с сайта pixabay.com

Вице-губернатор Красноярского края рассказал о планах китайских арендаторов на местные земли.

Китай планирует взять в аренду 150 тысяч гектаров земли Красноярского края для сельского хозяйства. Вице-губернатор края Анатолий Цыкалов сообщил об этом «Россия-Китай:главное» в рамках подведения итогов Китайского международного импортного ЭКСПО.

«Интерес китайской стороны к сотрудничеству в сельском хозяйстве на этом не ограничивается. Китай также планирует инвестировать миллиарды юаней в глубокую переработку красноярского зерна и молока», — рассказал глава региона.

Он отметил, что больше всех заинтересованы в сотрудничестве по сельскому хозяйству представители автономного района КНР — Внутренней Монголии. Другие привлекательные для КНР направления – это лесопереработка и углехимия.

Напомним, в ноябре жители Бурятии начали требовать вернуть их регион в состав СФО – они опасаются, что прибрежная территория Байкала перейдёт в руки китайцев.