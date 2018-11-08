7 баллов
0
66.09 75.68
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Последнего нелегального таксиста поймали в Новосибирске

сегодня 17:32 Общество 0 Коммент.

После падения шкафов на школьниц следователи возбудили уголовное дело

сегодня 17:25 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский страховщик поплатился за нарушение закона об ОСАГО

сегодня 17:07 Авто 0 Коммент.

Сергей Жуков хочет открыть бар «Руки вверх!» в Новосибирске

сегодня 16:46 Общество 0 Коммент.

Китай арендует 150 тысяч гектаров сибирской земли

сегодня 16:07 Политика 0 Коммент.

Раскопают и сузят участок дороги в центре Новосибирска

сегодня 15:04 Авто 0 Коммент.

Вечеринка «Disco Дача» пройдёт завтра в Новосибирске

сегодня 14:54 Афиша 0 Коммент.

Мороз ударит неожиданно: новосибирцев предупреждают об опасных погодных явлениях

сегодня 14:36 Общество 0 Коммент.

Фиона из Новосибирска родила мартышку в Москве

сегодня 13:13 Наука 0 Коммент.

Камбоджийский генерал прилетел в Новосибирск и замёрз

сегодня 13:10 Общество 0 Коммент.

Агрокибернетики появятся через несколько лет в Алтайском крае

сегодня 09:01 Наука 0 Коммент.

Поездка за границу обошлась сибиряку почти в три миллиона рублей

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Учёные определили параметры новосибирского синхротрона

сегодня 07:02 Наука 0 Коммент.

Ретро, стендап и чёрный юмор: в Новосибирске покажут лучшие британские фильмы

сегодня 06:03 Афиша 0 Коммент.

Семь аварийных домов в Новосибирске не обслуживаются УК

сегодня 05:08 Недвижимость 0 Коммент.

Двух обкуренных зэков нашли в новосибирской колонии для террористов

сегодня 04:08 Хроника 0 Коммент.

Восемь детей-туристов спасли из леса новосибирские спасатели

вчера 17:58 Хроника 1 Коммент.

Путин уволил прокурора Новосибирской области

вчера 17:06 Общество 2 Коммент.

Европа Плюс дарит уикенд в Шерегеше

вчера 16:49 Общество 0 Коммент.

Китай арендует 150 тысяч гектаров сибирской земли

Рубрика: политика, экономика

08.11.2018 16:07

фото с сайта pixabay.com

Вице-губернатор Красноярского края рассказал о планах китайских арендаторов на местные земли.

Китай планирует взять в аренду 150 тысяч гектаров земли Красноярского края для сельского хозяйства. Вице-губернатор края Анатолий Цыкалов сообщил об этом «Россия-Китай:главное» в рамках подведения итогов Китайского международного импортного ЭКСПО. 

«Интерес китайской стороны к сотрудничеству в сельском хозяйстве на этом не ограничивается. Китай также планирует инвестировать миллиарды юаней в глубокую переработку красноярского зерна и молока», — рассказал глава региона. 

Он отметил, что больше всех заинтересованы в сотрудничестве по сельскому хозяйству представители автономного района КНР — Внутренней Монголии. Другие привлекательные для КНР направления – это лесопереработка и углехимия.

Напомним, в ноябре жители Бурятии начали требовать вернуть их регион в состав СФО – они опасаются, что прибрежная территория Байкала перейдёт в руки китайцев.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Последнего нелегального таксиста поймали в Новосибирске

сегодня 17:32 Общество 0 Коммент.

После падения шкафов на школьниц следователи возбудили уголовное дело

сегодня 17:25 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский страховщик поплатился за нарушение закона об ОСАГО

сегодня 17:07 Авто 0 Коммент.

Сергей Жуков хочет открыть бар «Руки вверх!» в Новосибирске

сегодня 16:46 Общество 0 Коммент.

Китай арендует 150 тысяч гектаров сибирской земли

сегодня 16:07 Политика 0 Коммент.

Раскопают и сузят участок дороги в центре Новосибирска

сегодня 15:04 Авто 0 Коммент.

Вечеринка «Disco Дача» пройдёт завтра в Новосибирске

сегодня 14:54 Афиша 0 Коммент.

Мороз ударит неожиданно: новосибирцев предупреждают об опасных погодных явлениях

сегодня 14:36 Общество 0 Коммент.

Фиона из Новосибирска родила мартышку в Москве

сегодня 13:13 Наука 0 Коммент.

Камбоджийский генерал прилетел в Новосибирск и замёрз

сегодня 13:10 Общество 0 Коммент.

Агрокибернетики появятся через несколько лет в Алтайском крае

сегодня 09:01 Наука 0 Коммент.

Поездка за границу обошлась сибиряку почти в три миллиона рублей

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Учёные определили параметры новосибирского синхротрона

сегодня 07:02 Наука 0 Коммент.

Ретро, стендап и чёрный юмор: в Новосибирске покажут лучшие британские фильмы

сегодня 06:03 Афиша 0 Коммент.

Семь аварийных домов в Новосибирске не обслуживаются УК

сегодня 05:08 Недвижимость 0 Коммент.

Двух обкуренных зэков нашли в новосибирской колонии для террористов

сегодня 04:08 Хроника 0 Коммент.

Восемь детей-туристов спасли из леса новосибирские спасатели

вчера 17:58 Хроника 1 Коммент.

Путин уволил прокурора Новосибирской области

вчера 17:06 Общество 2 Коммент.

Европа Плюс дарит уикенд в Шерегеше

вчера 16:49 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
29.10.2018

Медицина Южной Кореи: высокие технологии и квалифицированные врачи

За лечением — в Южную Корею: как выбрать ...

Читать далее
Image
23.09.2018

История в пакетике

Что такое «чайная церемония» и какой путь проходит чай, ...

Читать далее
Image
20.09.2018

Инвестиции в стариков и студентов

Почему выгодно вкладывать в ...

Читать далее
Image
16.09.2018

Пять пьяных окуней

Из-за гибели нескольких рыб аграрное предприятие попало ...

Читать далее
Image
29.08.2018

Технологический прорыв

Президент России Владимир Путин принял участие ...

Читать далее
Image
21.08.2018

Вместо коттеджа в Сибири

Три любопытных и, возможно, неочевидных для н...

Читать далее

Новости по теме

Камбоджийский генерал прилетел в Новосибирск и замёрз сегодня 13:10 Ёлочки, трансформеры, открытки: предприимчивые новосибирцы готовятся к Новому году вчера 14:49

Популярное

Image

Новые требования к зимней резине начнут действовать с 11 ноября

Image

Названа стоимость литра бензина с начала 2019 года

Image

Смертельный для собак и открываемый спецключами орех начали прода...

Image

Истощённого льва заперли во дворе пустого дома под Иркутском

Image

Банда юношей с пистолетами держала в страхе жителей Новосибирска

Image

Неизвестные сбросили из окна чёрную собаку на Хэллоуин в Новосиби...

Image

Байкал уйдёт к иностранцам: жители Бурятии требуют вернуть регион...

Image

Самая редкая кошка переехала из Новосибирска в Москву

Image

Тридцатиградусные морозы грянут в Новосибирске в ноябре

Image

Путин уволил прокурора Новосибирской области

Image

Сибирячка из «Танцев» надела чулки для клипа в заброшенной усадьб...

Image

Двух обкуренных зэков нашли в новосибирской колонии для террорист...

Image

Штормовой ветер и метели надвигаются на Новосибирск