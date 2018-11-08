Монумент Славы отреставрируют в Новосибирске

ФОТО ИЗ АРХИВОВ СИБ.ФМ

В Новосибирске начали обследование состояния Монумента Славы – его планируют благоустроить к юбилею Победы.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения пресс-службы муниципалитета, работы будут завершены к 2020 году. Программа реставрации одного из самых знаковых памятников Новосибирска была разработана департаментом культуры, спорта и молодёжной политики мэрии и уже утверждена градоначальником Анатолием Локтем.

Сейчас специалисты приступили к обследованию пилонов расположенного в Ленинском районе монумента. Кроме того, к середине декабря они должны оценить техническое состояние скульптуры «Скорбящая Мать», стел Героев Советского Союза и установленной поблизости военной техники.

Работы идут под наблюдением и руководством сотрудников регионального научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия.

Основные этапы реставрации намечены на 2019 год. В пресс-центре особо отметили, что работы будут проведены без каких-либо «изменений особенностей объекта культурного наследия».

Напомним, в ноябре из-за аварийного ремонта теплотрассы пришлось сузить улицу Семьи Шамшиных.