Мороз ударит неожиданно: новосибирцев предупреждают об опасных погодных явлениях

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Синоптики сообщили, что в грядущие пятницу и выходные в Новосибирске резко упадёт температура, усилится ветер и пойдёт снег.

В Западно-Сибирском гидрометцентре сообщили Сиб.фм, каких сюрпризов ждать новосибирцам от погоды в ближайшие три дня, с 9 по 11 ноября. Оказалось, что уже завтра, 9 ноября, в городе и области ожидаются неблагоприятные явления: снег, мокрый снег, метели, гололёд, усиление ветра до 18-23 метров в секунду (штормовой). На дорогах будут заносы.

Более того, в пятницу придут морозы. Причём наступит похолодание резко. Ночью и утром в городе будет ещё тепло: -3…-5 градусов. Но затем в течение дня температура начнёт быстро понижаться до -15…-17 градусов. Ветер ожидается северо-западный. Пока город ещё не погрузится в мороз, с облачного неба будет идти снег.

Суббота, 11 ноября, пройдёт без осадков и сюрпризов. Ночью -23…-25 градусов, днём -20…-22. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

В воскресенье, 12 ноября, даже немного потеплеет. Ночью ожидается -23…-25 градусов, днём -18…-20. Ветер будут северный, 3-8 метров в секунду. В отдельных районах области пройдёт небольшой снег.

«В ближайшие трое суток погоду Новосибирской области будет определять циклон, перемещающийся из районов Тобольска на восток. В тёплой южной части циклона ночью 9 ноября пройдет интенсивный снег, начнёт усиливаться ветер. К утру и днём 9 ноября с прохождением холодного арктического фронта, начиная с западных районов области, произойдёт резкое похолодание. На дорогах ожидается сильная гололедица. 10-11 ноября в холодной воздушной массе начнёт существенно расти давление, интенсивность осадков немного ослабеет, морозы усилятся», — прокомментировали в гидрометцентре.

Напомним, 7 ноября синоптики предвещали, что стужа и гололёд одолеют новосибирцев на «короткой» неделе.