Новосибирский страховщик поплатился за нарушение закона об ОСАГО

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Прокурор Октябрьского района Новосибирска принял меры к страховой организации за нарушения законодательства в сфере ОСАГО

Прокурор Октябрьского района в сентябре–октябре 2018 года проверил в ООО «Абсолют Страхование» (филиал в Новосибирске) соблюдение требований законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Предметом проверки стало исполнение установленных Федеральным законодательством порядка и сроков осуществления страхового возмещения вреда, причинённого потерпевшим в результате ДТП, а также порядка и сроков рассмотрения споров по договорам ОСАГО.

Было установлено, что 26 июля в ООО «Абсолют Страхование» зарегистрировано заявление гражданина о страховом возмещении по договору ОСАГО.

«В нарушение Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и "Положения о правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств", акт о страховом случае составлен ООО "Абсолют Страхование" 17 августа, а выплата страховой премии была лишь 20 сентября, то есть с нарушением установленного законодательством 20-дневного срока. Аналогичные нарушения допущены сотрудниками ООО "Абсолют Страхование" при рассмотрении заявления другого гражданина. Также установлено, что 3 апреля местный житель обратился в ООО "Абсолют Страхование" с претензией, которую зарегистрировали 09 апреля. Вопреки предусмотренному Федеральным законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" 10-дневному сроку рассмотрения претензии и принятия решения по ней, выплата была произведена только 24 апреля», — сообщил старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

По результатам проверки, генеральному директору ООО «Абсолют Страхование» прокурор внёс представление об устранении нарушений закона. Оно было рассмотрено и удовлетворено, в результате два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, в сентябре эксперты заявили, что широкое распространение страхового мошенничества давно стало больной темой и для страховщиков, и для страхователей ОСАГО.