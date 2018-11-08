Новосибирский страховщик поплатился за нарушение закона об ОСАГО

Лента новостейПредложить новость
После падения шкафов на школьниц следователи возбудили уголовное дело
Мороз ударит неожиданно: новосибирцев предупреждают об опасных погодных явлениях
Двух обкуренных зэков нашли в новосибирской колонии для террористов
Новосибирский страховщик поплатился за нарушение закона об ОСАГОРубрика: Авто, проиcшествия
08.11.2018 17:07
фото с сайта pixabay.com
Прокурор Октябрьского района Новосибирска принял меры к страховой организации за нарушения законодательства в сфере ОСАГО
Прокурор Октябрьского района в сентябре–октябре 2018 года проверил в ООО «Абсолют Страхование» (филиал в Новосибирске) соблюдение требований законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Предметом проверки стало исполнение установленных Федеральным законодательством порядка и сроков осуществления страхового возмещения вреда, причинённого потерпевшим в результате ДТП, а также порядка и сроков рассмотрения споров по договорам ОСАГО.
Было установлено, что 26 июля в ООО «Абсолют Страхование» зарегистрировано заявление гражданина о страховом возмещении по договору ОСАГО.
«В нарушение Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и "Положения о правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств", акт о страховом случае составлен ООО "Абсолют Страхование" 17 августа, а выплата страховой премии была лишь 20 сентября, то есть с нарушением установленного законодательством 20-дневного срока. Аналогичные нарушения допущены сотрудниками ООО "Абсолют Страхование" при рассмотрении заявления другого гражданина. Также установлено, что 3 апреля местный житель обратился в ООО "Абсолют Страхование" с претензией, которую зарегистрировали 09 апреля. Вопреки предусмотренному Федеральным законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" 10-дневному сроку рассмотрения претензии и принятия решения по ней, выплата была произведена только 24 апреля», — сообщил старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.
По результатам проверки, генеральному директору ООО «Абсолют Страхование» прокурор внёс представление об устранении нарушений закона. Оно было рассмотрено и удовлетворено, в результате два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Напомним, в сентябре эксперты заявили, что широкое распространение страхового мошенничества давно стало больной темой и для страховщиков, и для страхователей ОСАГО.
Комментарии
Лента новостей
После падения шкафов на школьниц следователи возбудили уголовное дело
Мороз ударит неожиданно: новосибирцев предупреждают об опасных погодных явлениях
Двух обкуренных зэков нашли в новосибирской колонии для террористов
Статьи по теме
Беспощадный сбор
Автолюбителям придётся выложить ещё более сотни тысяч за яп...
Главное - манёвры: как выселить из аварийного жилья
О том, как молодая мама двоих детей боролась за жилищные права с новосибирскими чиновник...
Премиальный дефицит
Что происходит в Новосибирске с рынком автомобилей пр...
Новости по теме
Популярное