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Новосибирец расстаётся с царскими марками за 100 тысяч рублей

Рубрика: общество

09.11.2018 06:01

фото предоставлено пресс-службой сервиса «Юла»

Житель Новосибирска выставил на продажу старинные марки – его коллекция вошла в число самых дорогих.

Самые дорогие коллекции марок, выставленные на продажу, отыскали специалисты сервиса «Юла». Одной из них стало собрание новосибирца – за 100 тысяч рублей мужчина предлагает купить 600 почтовых знаков царских и советских времён. По словам автора объявления, среди них есть очень редкие экземпляры.

Самой же дорогой стала коллекция российских и зарубежных марок XIX, XX и XXI веков. Как говорится в описании, она собрана тремя поклонениями, а её зачинатель — один из 26 бакинских комиссаров. В 15 альбомов вошли более 20 тысяч экземпляров. Цена вопроса – 6,4 миллиона рублей.

Кроме того, в число самых дорогих коллекций вошли два альбома марок, посвящённых космосу и транспорту. Согласно описанию, их собирали со времён СССР до наших дней. Житель Подмосковья продаёт собрание за 4,99 миллиона рублей.

Среди дорогих коллекций представлено и собрание советских марок, которое житель Краснодарского края выставил на продажу за 800 тысяч рублей. Автор объявления также рассчитывает обменять товар на жильё в городе, земельный участок или автомобиль.

Напомним, в октябре антикварный кабинет 19 века продавали на «Авито» за миллион рублей.

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Предложить новость

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сегодня 10:31 Хроника 0 Коммент.

Из чего складывается цена бензина - опубликованы свежие данные и инфографика

сегодня 10:01 Авто 0 Коммент.

Сакральные места Алтая и Байкала покажут новосибирцам

сегодня 09:01 Афиша 0 Коммент.

Поединок в стихах: поэтический слэм «ПОЭТому» пройдёт в Новосибирске

сегодня 08:07 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцам предлагают вспомнить фильмы Алексея Германа в «Победе»

сегодня 07:03 Афиша 0 Коммент.

Топ-10 самых дорогих пентхаусов Новосибирска составили федеральные эксперты

сегодня 06:36 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирец расстаётся с царскими марками за 100 тысяч рублей

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Таксисты России выступают против ОСАГО

сегодня 05:07 Авто 0 Коммент.

Каждый пятый житель Новосибирска хотел бы иметь домработницу

сегодня 04:08 Работа 0 Коммент.

Монумент Славы отреставрируют в Новосибирске

вчера 18:35 Общество 0 Коммент.

Последнего нелегального таксиста поймали в Новосибирске

вчера 17:32 Общество 0 Коммент.

После падения шкафов на школьниц следователи возбудили уголовное дело

вчера 17:25 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский страховщик поплатился за нарушение закона об ОСАГО

вчера 17:07 Авто 0 Коммент.

Сергей Жуков хочет открыть бар «Руки вверх!» в Новосибирске

вчера 16:46 Общество 1 Коммент.

Раскопают и сузят участок дороги в центре Новосибирска

вчера 15:04 Авто 0 Коммент.

Вечеринка «Disco Дача» пройдёт завтра в Новосибирске

вчера 14:54 Афиша 0 Коммент.

Фиона из Новосибирска родила мартышку в Москве

вчера 13:13 Наука 0 Коммент.

Камбоджийский генерал прилетел в Новосибирск и замёрз

вчера 13:10 Общество 0 Коммент.

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вчера 11:08 Общество 0 Коммент.

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