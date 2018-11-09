Новосибирец расстаётся с царскими марками за 100 тысяч рублей

фото предоставлено пресс-службой сервиса «Юла»

Житель Новосибирска выставил на продажу старинные марки – его коллекция вошла в число самых дорогих.

Самые дорогие коллекции марок, выставленные на продажу, отыскали специалисты сервиса «Юла». Одной из них стало собрание новосибирца – за 100 тысяч рублей мужчина предлагает купить 600 почтовых знаков царских и советских времён. По словам автора объявления, среди них есть очень редкие экземпляры.

Самой же дорогой стала коллекция российских и зарубежных марок XIX, XX и XXI веков. Как говорится в описании, она собрана тремя поклонениями, а её зачинатель — один из 26 бакинских комиссаров. В 15 альбомов вошли более 20 тысяч экземпляров. Цена вопроса – 6,4 миллиона рублей.

Кроме того, в число самых дорогих коллекций вошли два альбома марок, посвящённых космосу и транспорту. Согласно описанию, их собирали со времён СССР до наших дней. Житель Подмосковья продаёт собрание за 4,99 миллиона рублей.

Среди дорогих коллекций представлено и собрание советских марок, которое житель Краснодарского края выставил на продажу за 800 тысяч рублей. Автор объявления также рассчитывает обменять товар на жильё в городе, земельный участок или автомобиль.

Напомним, в октябре антикварный кабинет 19 века продавали на «Авито» за миллион рублей.