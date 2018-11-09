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Новосибирцам предлагают вспомнить фильмы Алексея Германа в «Победе»Рубрика: афиша
09.11.2018 07:03
фото предоставлено пресс-службой кинотеатра «Победа»
В новосибирском кинотеатре пройдёт ретроспектива фильмов известного режиссёра.
Ретроспектива фильмов Алексея Германа, посвящённая 80-летию режиссёра, пройдёт в кинотеатре «Победа» с 9 по 12 ноября.
«Скромная по объёму фильмография обеспечила режиссёру репутацию изобретателя собственного киноязыка и самобытной эстетики, а также безусловного классика мирового кинематографа», — рассказали в пресс-службе кинотеатра.
Серия показов откроется картиной «Мой друг Иван Лапшин» 1976 года. Фильм снят по мотивам повестей писателя Юрия Германа – отца режиссёра. В главной роли снялся бывший актёр новосибирского театра «Красный факел» Андрей Болтнев.
Зрители также увидят картины «Трудно быть Богом», «Проверка на дорогах» и «Двадцать дней без войны». Кроме того, об основанной Германом «Студии первого и экспериментального фильма» покажут документальный фильм «Мастерская», снятый Сергеем Карандашовым.
Напомним, в ноябре в кинотеатре «Победа» пройдёт фестиваль британского кино.
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