«Почему нас переводят на прямые договоры?»: ответы на наболевшие вопросы жителей Плющихи

фото предоставило СГК

В последнее время у жителей Плющихинского жилмассива в Новосибирске возникло непонимание – кому и куда оплачивать отопление; СГК ответил на самые популярные вопросы.

1. Что произошло?

С 1 октября 2018 года коммунальную услугу по отоплению собственникам квартир и нежилых помещений 91-го многоквартирного дома по улицам Высоцкого, Татьяны Снежиной и Виталия Потылицына (список приведён ниже) предоставляет Сибирская генерирующая компания (СГК) – в соответствии с переводом собственников на прямые договоры.

2. Почему?

Такое решение СГК приняла, поскольку между поставщиком тепла и управляющими организациями жилмассива (УК «Достойный сервис», ТСЖ «Жилсервис» и т.п.) отсутствуют договоры теплоснабжения. Этому есть правовое обоснование – в соответствии с частью 9 статьи 157.2 ЖК РФ, в случае отсутствия заключённого договора между ресурсоснабжающей организацией и лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, коммунальные услуги предоставляются ресурсоснабжающей организацией.

3. Куда платить?

С 1 ноября платежи нужно вносить на расчётный счёт подразделения СГК (СИБЭКО). На платёжных документах жители увидят АО «СИБЭКО» – это не ошибка и не мошенничество, как утверждают управляющие организации. Расчёт платы за отопление ресурсоснабжающая организация будет производить самостоятельно. Самый удобный способ оплаты – через мобильное приложение «СГК Новосибирск» (доступно в App Store и Play Market). Также оплату можно произвести на сайте sibgenco.ru, в отделениях банков, в офисе СГК на улице Фрунзе, 226/1.

Для информирования жителей домов жилмассива «Плющихинский» сотрудники СГК с середины октября обходят квартиры и собирают личные данные собственников. Специалисты СГК имеют при себе удостоверения, жители вправе требовать их предъявления.

4. Придётся ли жителям оплачивать СГК предыдущие периоды – до октября?

Нет, оплачивать услуги по отоплению за месяцы до октября повторно не надо, к оплате они выставляться не будут. Если у вас есть долг за тепло за месяцы, предшествовавшие октябрю, то оплачивать его необходимо организации, осуществляющей управление многоквартирными домами.

5. Как будет производиться корректировка платежей в 2019 году?

Корректировка размера платы за отопление будет проводиться в первом квартале 2019 года каждой организацией (УК, ТСЖ и/или СГК) за тот период в 2018 году, в котором оно было исполнителем коммунальных услуг: управляющей организацией за период с января по сентябрь 2018 года и подразделением СГК (СИБЭКО) – с октября по декабрь 2018 года.

Корректировка проводится каждым исполнителем коммунальной услуги путём сравнения начисленных платежей и реальных объёмов тепловой энергии, поставленных в многоквартирный дом.

6. У СГК якобы нет сетей не территории Плющихинского ЖМ, поэтому компания не может поставлять туда тепло. Так ли это?

СГК и её подразделения не являются владельцами тепловых сетей на территории Плющихинского жилмассива, но производитель тепла – тепловые станции компании, и владелец сетей не вправе препятствовать передаче по его тепловым сетям тепловой энергии потребителям, то есть жителям домов, что закреплено в пункте 6 статьи 17 ФЗ «О теплоснабжении».

7. Говорят, что «Достойный сервис» оплачивает все платежи за тепло в СГК, так ли это?

Нет, УК «Достойный сервис» не оплачивает коммунальную услугу по отоплению, так как у неё нет договора с СГК. УК не предоставила полный пакет документов для его заключения. Задолженность застройщика – «Дискус плюс» — перед подразделением СГК (СИБЭКО) за тепло, в соответствии с поданным в суд иском, составляет более 192 миллионов рублей.

8. Куда платить за горячую воду?

Горячую воду жители Плющихинского жилмассива продолжают оплачивать в организации, управляющие многоквартирными домами.

Просим жителей быть внимательными с оплатой коммунальных услуг во избежание недоразумений. Уточнить информацию по начислениям за отопление за период с октября 2018 года, а также где и каким способом произвести оплату, можно по телефону информационно-справочной службы: (383) 289-12-12.

Список домов:

улица Высоцкого, д.34, д.36, д.36/1, д.38, д.40/2, д.41/2, д.41/3, д.41/4, д.41/5, д.42, д.42/1, д.42/3, д.44, д.46, д.48, д.50, д.50/1, д.50/3, д.50/4, д.50/2, д.52, д.52/1, д.52/3, д.54, д.54/1, д.54/2, д.62, д.64;

улица Татьяны Снежиной, д.19, д.19/1, д.19/2, д.19/3, д.21, д.21/2, д.21/1, д.25, д.25/1, д.25/3, д.29/2, д.31/5, д.35, д.37, д.39/1, д.46, д.49/3, д.51, д.49, д.46/1, д.48, д.49/1, д.43, д.41, д.39, д.43/1, д.41/1, д.29, д.29/1, д.31, д.31/1, д.45, д.45/1, д.25/2, д.29/3, д.29/4, д.31/3, д.31/4, д.45/5, д.49/2, д.25/4, д.45/2, д.45/3, д.27/2, д.27/3;

улица Виталия Потылицына, д.1, д. 3, д.5, д.7/5, д.7, д.7/3, д.7/4, д.7/2, д.7/1, д.9/4, д.11/3, д.11/2, д.13/3, д.11/1, д.13/2, д.11, д.13.

Напомним, в октябре СГК в рамках «Единого дня контроля» провела прямую линию с новосибирцами.