Поединок в стихах: поэтический слэм «ПОЭТому» пройдёт в Новосибирске

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Поединок в стихах: поэтический слэм «ПОЭТому» пройдёт в НовосибирскеРубрика: афиша, искусство
09.11.2018 08:07
фото из группы «Молодёжный центр PROдвижение» во «ВКонтакте»
Любой поэт, жаждущий сражений и слушателей, может принять участие в поединке в Новосибирске.
10 ноября в 18:00 в центре «Продвижение» (улица Бориса Богаткова, 201) пройдёт поэтический слэм «ПОЭТому». Новосибирцы сразятся за звание самого искусного и харизматичного поэта. Условия: авторские стихи и три минуты на сцене.
Слэм будет проходить в три тура. Лучшего поэта выбирают неподкупные зрители. Вход свободный.
Напомним, в мае эксперты нашли психические отклонения в стихах новосибирцев.
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