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Поединок в стихах: поэтический слэм «ПОЭТому» пройдёт в Новосибирске

Рубрика: афиша, искусство

09.11.2018 08:07

фото из группы «Молодёжный центр PROдвижение» во «ВКонтакте»

Любой поэт, жаждущий сражений и слушателей, может принять участие в поединке в Новосибирске.

10 ноября в 18:00 в центре «Продвижение» (улица Бориса Богаткова, 201) пройдёт поэтический слэм «ПОЭТому». Новосибирцы сразятся за звание самого искусного и харизматичного поэта. Условия: авторские стихи и три минуты на сцене.

Слэм будет проходить в три тура. Лучшего поэта выбирают неподкупные зрители. Вход свободный.

Напомним, в мае эксперты нашли психические отклонения в стихах новосибирцев.

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Лента новостей

Предложить новость

Шатёр возле НГУ воспарил в воздух и приземлился в яме

сегодня 10:31 Хроника 0 Коммент.

Из чего складывается цена бензина - опубликованы свежие данные и инфографика

сегодня 10:01 Авто 0 Коммент.

Сакральные места Алтая и Байкала покажут новосибирцам

сегодня 09:01 Афиша 0 Коммент.

Поединок в стихах: поэтический слэм «ПОЭТому» пройдёт в Новосибирске

сегодня 08:07 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцам предлагают вспомнить фильмы Алексея Германа в «Победе»

сегодня 07:03 Афиша 0 Коммент.

Топ-10 самых дорогих пентхаусов Новосибирска составили федеральные эксперты

сегодня 06:36 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирец расстаётся с царскими марками за 100 тысяч рублей

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Таксисты России выступают против ОСАГО

сегодня 05:07 Авто 0 Коммент.

Каждый пятый житель Новосибирска хотел бы иметь домработницу

сегодня 04:08 Работа 0 Коммент.

Монумент Славы отреставрируют в Новосибирске

вчера 18:35 Общество 0 Коммент.

Последнего нелегального таксиста поймали в Новосибирске

вчера 17:32 Общество 0 Коммент.

После падения шкафов на школьниц следователи возбудили уголовное дело

вчера 17:25 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский страховщик поплатился за нарушение закона об ОСАГО

вчера 17:07 Авто 0 Коммент.

Сергей Жуков хочет открыть бар «Руки вверх!» в Новосибирске

вчера 16:46 Общество 1 Коммент.

Раскопают и сузят участок дороги в центре Новосибирска

вчера 15:04 Авто 0 Коммент.

Вечеринка «Disco Дача» пройдёт завтра в Новосибирске

вчера 14:54 Афиша 0 Коммент.

Фиона из Новосибирска родила мартышку в Москве

вчера 13:13 Наука 0 Коммент.

Камбоджийский генерал прилетел в Новосибирск и замёрз

вчера 13:10 Общество 0 Коммент.

Тотальный диктант-2019 сочинит известный литературный критик

вчера 11:08 Общество 0 Коммент.

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