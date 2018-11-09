Поединок в стихах: поэтический слэм «ПОЭТому» пройдёт в Новосибирске

фото из группы «Молодёжный центр PROдвижение» во «ВКонтакте»

Любой поэт, жаждущий сражений и слушателей, может принять участие в поединке в Новосибирске.

10 ноября в 18:00 в центре «Продвижение» (улица Бориса Богаткова, 201) пройдёт поэтический слэм «ПОЭТому». Новосибирцы сразятся за звание самого искусного и харизматичного поэта. Условия: авторские стихи и три минуты на сцене.

Слэм будет проходить в три тура. Лучшего поэта выбирают неподкупные зрители. Вход свободный.

Напомним, в мае эксперты нашли психические отклонения в стихах новосибирцев.