После падения шкафов на школьниц следователи возбудили уголовное дело

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В Новосибирске продолжается расследование инцидента с падением шкафов с вытяжками на девочек во время урока.

8 октября в школе № 210 на уроке технологии упали шкафы с вытяжками. Мебель обрушилась на пятерых учениц пятого класса. Четверо из них получили ушибы головы, рук и ног, а вот одной был причинён тяжкий вред здоровью.

Сегодня, 8 ноября, следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела по факту выполнения работ, которые не отвечают требованиям безопасности и привели к причинению тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Также выяснилось, что шкафы установила в августе одна из мебельных фабрик Новосибирска по договору подряда.

«В настоящее время по делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается», — сообщили в пресс-службе следственного комитета Новосибирской области.

Напомним, в октябре мэр Анатолий Локоть раскритиковал директора школы за упавшие на детей шкафы.