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После падения шкафов на школьниц следователи возбудили уголовное дело
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После падения шкафов на школьниц следователи возбудили уголовное делоРубрика: проиcшествия
08.11.2018 17:25
фото предоставлено СКР по НСО
В Новосибирске продолжается расследование инцидента с падением шкафов с вытяжками на девочек во время урока.
8 октября в школе № 210 на уроке технологии упали шкафы с вытяжками. Мебель обрушилась на пятерых учениц пятого класса. Четверо из них получили ушибы головы, рук и ног, а вот одной был причинён тяжкий вред здоровью.
Сегодня, 8 ноября, следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела по факту выполнения работ, которые не отвечают требованиям безопасности и привели к причинению тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Также выяснилось, что шкафы установила в августе одна из мебельных фабрик Новосибирска по договору подряда.
«В настоящее время по делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается», — сообщили в пресс-службе следственного комитета Новосибирской области.
Напомним, в октябре мэр Анатолий Локоть раскритиковал директора школы за упавшие на детей шкафы.
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Лента новостей
После падения шкафов на школьниц следователи возбудили уголовное дело
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