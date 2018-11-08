2 балла
0
66.22 75.67
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Монумент Славы отреставрируют в Новосибирске

сегодня 18:35 Общество 0 Коммент.

Последнего нелегального таксиста поймали в Новосибирске

сегодня 17:32 Общество 0 Коммент.

После падения шкафов на школьниц следователи возбудили уголовное дело

сегодня 17:25 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский страховщик поплатился за нарушение закона об ОСАГО

сегодня 17:07 Авто 0 Коммент.

Сергей Жуков хочет открыть бар «Руки вверх!» в Новосибирске

сегодня 16:46 Общество 0 Коммент.

Китай арендует 150 тысяч гектаров сибирской земли

сегодня 16:07 Политика 1 Коммент.

Раскопают и сузят участок дороги в центре Новосибирска

сегодня 15:04 Авто 0 Коммент.

Вечеринка «Disco Дача» пройдёт завтра в Новосибирске

сегодня 14:54 Афиша 0 Коммент.

Мороз ударит неожиданно: новосибирцев предупреждают об опасных погодных явлениях

сегодня 14:36 Общество 0 Коммент.

Фиона из Новосибирска родила мартышку в Москве

сегодня 13:13 Наука 0 Коммент.

Камбоджийский генерал прилетел в Новосибирск и замёрз

сегодня 13:10 Общество 0 Коммент.

Агрокибернетики появятся через несколько лет в Алтайском крае

сегодня 09:01 Наука 0 Коммент.

Поездка за границу обошлась сибиряку почти в три миллиона рублей

сегодня 08:01 Общество 1 Коммент.

Учёные определили параметры новосибирского синхротрона

сегодня 07:02 Наука 0 Коммент.

Ретро, стендап и чёрный юмор: в Новосибирске покажут лучшие британские фильмы

сегодня 06:03 Афиша 0 Коммент.

Семь аварийных домов в Новосибирске не обслуживаются УК

сегодня 05:08 Недвижимость 0 Коммент.

Двух обкуренных зэков нашли в новосибирской колонии для террористов

сегодня 04:08 Хроника 0 Коммент.

Восемь детей-туристов спасли из леса новосибирские спасатели

вчера 17:58 Хроника 1 Коммент.

Путин уволил прокурора Новосибирской области

вчера 17:06 Общество 2 Коммент.

После падения шкафов на школьниц следователи возбудили уголовное дело

Рубрика: проиcшествия

08.11.2018 17:25

фото предоставлено СКР по НСО

В Новосибирске продолжается расследование инцидента с падением шкафов с вытяжками на девочек во время урока.

8 октября в школе № 210 на уроке технологии упали шкафы с вытяжками. Мебель обрушилась на пятерых учениц пятого класса. Четверо из них получили ушибы головы, рук и ног, а вот одной был причинён тяжкий вред здоровью.

Сегодня, 8 ноября, следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела по факту выполнения работ, которые не отвечают требованиям безопасности и привели к причинению тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Также выяснилось, что шкафы установила в августе одна из мебельных фабрик Новосибирска по договору подряда.

«В настоящее время по делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается», — сообщили в пресс-службе следственного комитета Новосибирской области.

Напомним, в октябре мэр Анатолий Локоть раскритиковал директора школы за упавшие на детей шкафы.

 

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Монумент Славы отреставрируют в Новосибирске

сегодня 18:35 Общество 0 Коммент.

Последнего нелегального таксиста поймали в Новосибирске

сегодня 17:32 Общество 0 Коммент.

После падения шкафов на школьниц следователи возбудили уголовное дело

сегодня 17:25 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский страховщик поплатился за нарушение закона об ОСАГО

сегодня 17:07 Авто 0 Коммент.

Сергей Жуков хочет открыть бар «Руки вверх!» в Новосибирске

сегодня 16:46 Общество 0 Коммент.

Китай арендует 150 тысяч гектаров сибирской земли

сегодня 16:07 Политика 1 Коммент.

Раскопают и сузят участок дороги в центре Новосибирска

сегодня 15:04 Авто 0 Коммент.

Вечеринка «Disco Дача» пройдёт завтра в Новосибирске

сегодня 14:54 Афиша 0 Коммент.

Мороз ударит неожиданно: новосибирцев предупреждают об опасных погодных явлениях

сегодня 14:36 Общество 0 Коммент.

Фиона из Новосибирска родила мартышку в Москве

сегодня 13:13 Наука 0 Коммент.

Камбоджийский генерал прилетел в Новосибирск и замёрз

сегодня 13:10 Общество 0 Коммент.

Агрокибернетики появятся через несколько лет в Алтайском крае

сегодня 09:01 Наука 0 Коммент.

Поездка за границу обошлась сибиряку почти в три миллиона рублей

сегодня 08:01 Общество 1 Коммент.

Учёные определили параметры новосибирского синхротрона

сегодня 07:02 Наука 0 Коммент.

Ретро, стендап и чёрный юмор: в Новосибирске покажут лучшие британские фильмы

сегодня 06:03 Афиша 0 Коммент.

Семь аварийных домов в Новосибирске не обслуживаются УК

сегодня 05:08 Недвижимость 0 Коммент.

Двух обкуренных зэков нашли в новосибирской колонии для террористов

сегодня 04:08 Хроника 0 Коммент.

Восемь детей-туристов спасли из леса новосибирские спасатели

вчера 17:58 Хроника 1 Коммент.

Путин уволил прокурора Новосибирской области

вчера 17:06 Общество 2 Коммент.

Статьи по теме

Image
19.09.2018

Третья — лишняя?

Как живут в Новосибирске люди, у которых в одну из пар хромо...

Читать далее
Image
04.09.2018

Время знаний

В Новосибирске открыли самую большую школу в городе и самую лучшую ...

Читать далее
Image
25.04.2018

Успех на правом берегу

Новый филиал Новосибирского спортивного клуба отк...

Читать далее

Новости по теме

Кузбасс снова скорбит: страшный пожар унёс жизни шести детей 06.11.2018 Академия Следственного комитета РФ откроет филиал в Новосибирске 06.11.2018

Популярное

Image

Новые требования к зимней резине начнут действовать с 11 ноября

Image

Названа стоимость литра бензина с начала 2019 года

Image

Байкал уйдёт к иностранцам: жители Бурятии требуют вернуть регион...

Image

Смертельный для собак и открываемый спецключами орех начали прода...

Image

Истощённого льва заперли во дворе пустого дома под Иркутском

Image

Банда юношей с пистолетами держала в страхе жителей Новосибирска

Image

Самая редкая кошка переехала из Новосибирска в Москву

Image

Неизвестные сбросили из окна чёрную собаку на Хэллоуин в Новосиби...

Image

Тридцатиградусные морозы грянут в Новосибирске в ноябре

Image

Путин уволил прокурора Новосибирской области

Image

Двух обкуренных зэков нашли в новосибирской колонии для террорист...

Image

Сибирячка из «Танцев» надела чулки для клипа в заброшенной усадьб...

Image

Штормовой ветер и метели надвигаются на Новосибирск