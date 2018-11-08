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Последнего нелегального таксиста поймали в Новосибирске

Рубрика: общество

08.11.2018 17:32

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Минтранс Новосибирской области инициировал проверку автомобилистов, занимающихся предоставлением услуг легкового такси; на удивление, улов проверяющих не впечатлил.

Проверка прошла 7 ноября в Центральном районе Новосибирска. Несмотря на довольно внушительные силы, задействованные в «отлове» таксистов-нелегалов (в мероприятии приняли участие сотрудники отдела экономической безопасности местного управления МВД, работники ГИБДД и члены некоммерческого партнёрства «Таксомоторные перевозчики Сибири»), в сети проверяющих угодил лишь один нарушитель, который не смог предъявить оформленную по всем правилам лицензию.

Теперь мужчину привлекут к административной ответственности. Ему грозит штраф от 2 до 2,5 тысячи рублей. 

Судя по всему, результаты проверки никого не удовлетворили – в минтрансе заявили, что такие мероприятия обязательно будут продолжены, и не только в самом Новосибирске, но и в районах области. 

Добавим, что в Новосибирске сейчас полно частных организаций, которые предлагают «помощь в получении лицензии для работы в такси без открытия своего ИП». Они же предоставляют полный пакет липовых документов, среди которых осмотр механика и доктора. Цена вопроса – 6 тысяч рублей.

Напомним, в октябре следственный комитет проводил проверку в отношении начальника управления областного ГИБДД Сергея Штельмаха и руководителя регионального управления полиции Юрия Стерликова.

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