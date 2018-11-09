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Пять котельных замещены мощностями Новосибирских ТЭЦ

Рубрика: общество

09.11.2018 12:10

фото предоставило СГК

Сибирская генерирующая компания продолжает оптимизировать энергетическую инфраструктуру Новосибирска в соответствии с актуализированной на 2019 год схемой теплоснабжения города. 

Согласно документу, утверждённому Минэнерго России, потребителей ряда малых источников тепла предлагают подключать к крупным теплоэлектроцентралям, если есть такая техническая возможность. Эксперты считают, что такое развитие событий обеспечит более надёжное, качественное и экологичное теплоснабжение столицы Сибири. 

С начала отопительного сезона 2018-2019 СГК в Новосибирске уже перевела нагрузку трёх первых котельных на мощности ТЭЦ. Ещё два проекта по переключению малых теплоисточников на мощности теплоэлектроцентралей СГК реализовало МУП «Энергия». Общая замещённая тепловая мощность составила более 110 Гкал/час. 

Для обеспечения техническoй возможности переключения нагрузки специалисты Новосибирской теплотранспортной компании СГК провели работы по строительству и модернизации трубопроводов и теплосетевого оборудования, отладили гидравлический режим и режим теплопотребления.

Первыми в этом году переключены мощности котельной завода «Сибсельмаш». Для того, чтобы вывести из эксплуатации котельную отслужившего свой век предприятия, энергетики СГК построили участок тепловой сети протяжённостью более 100 метров, выполнили монтаж узла регулирования и узла смешения. Теперь 108 промышленных потребителей получают тепло от ТЭЦ-3. 

Для замещения потребительской и промышленной нагрузки котельной завода «Элсиб» были проложены десятки метров сетей, выполнена реконструкция котельной с переводом её в режим центрального теплового пункта. К мощностям ТЭЦ теперь подключён не только сам машиностроительный гигант, но и 27 предприятий, которые получали тепло от котельной завода. 

Также частично замещена нагрузка котельной Новосибирского оловокомбината: к ТЭЦ подключены 54 жилых дома, из них 49 многоквартирных и пять частных. В следующем году будет замещена и нагрузка промплощадки. Для того, чтобы жители Северо-Чемского жилмассива были обеспечены бесперебойным теплоснабжением, потребовалось несколько серьёзных мероприятий. В частности, строительство тепловых камер и перемычек между тепловыми сетями от ТЭЦ-3 и котельной.

Всего до конца нынешнего года Сибирская генерирующая компания предлагает подключить к теплоэлектроцентралям потребителей еще четырёх теплоисточников – двух угольных и двух газовых. А в течение трёх ближайших лет до 59 отопительных котельных могут быть замещены мощностями ТЭЦ. 

Отметим, благодаря замещению девяти котельных в этом году в атмосферу Новосибирска попадёт на десятки тонн меньше выбросов. К примеру, только котельная Новосибирского оловокомбината выбрасывала в атмосферу 25 тонн загрязняющих веществ в год. 

«Вывод котельных из эксплуатации, предусмотренный Схемой теплоснабжения Новосибирска, позволит, в первую очередь, улучшить экологическую обстановку внутри микрорайонов, вблизи которых располагаются котельные – источники вредных выбросов. Жилые дома, общественные и производственные здания будут получать тепло от ТЭЦ, оснащённых современным природоохранным оборудованием. Теплоэлектроцентрали – гораздо более эффективный источник теплоснабжения, КПД котлов на ТЭЦ существенно превышает КПД котлов котельных. Немаловажно ещё то, что генерация тепла на ТЭЦ, подключённых к централизованной системе теплоснабжения, гораздо надёжнее теплоснабжения от единственной котельной в своей выделенной зоне теплоснабжения», – подчеркнул заместитель директора Новосибирской теплосетевой компании СГК Николай Шарапов.

Добавим, для дополнительного повышения надёжности теплоснабжения потребителей руководство СГК приняло решение до конца отопительного сезона 2018 -2019 годов сохранить замещаемые котельные «в резерве». При необходимости их мощности могут быть «развёрнуты». Для этого проведена консервация оборудования замещаемых котельных, обеспечен необходимый запас топлива и расходных материалов, сохранён штат обслуживающего персонала. 

Напомним, в марте представители регионального гидромета и СГК рассказали журналистам об экономической целесообразности перехода новосибирских ТЭЦ на бурый уголь и внимании к очистке сжигаемого топлива.

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