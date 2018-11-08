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Раскопают и сузят участок дороги в центре Новосибирска

Рубрика: Авто

08.11.2018 15:04

фото с сайта pixabay.com

Ремонтные работы ограничат движение транспорта на одной из улиц Новосибирска – всё это продлится свыше двух недель.

Ограничение вводится с 8 ноября. На улице Семьи Шамшиных около здания № 52 (пересечение с улицей Фрунзе) проезжую часть сузят на восемь метров из-за аварийного ремонта теплотрассы. Работы проводит филиал «Тепловой район».

Планируется, что ремонт закончат к 20 ноября. 

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — отметили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Напомним, это уже второе ограничение улиц в центре Новосибирска – 2 ноября начался ремонт теплотрассы на участке улицы Мичурина.

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