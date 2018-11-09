Сакральные места Алтая и Байкала покажут новосибирцам

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Сакральные места Алтая и Байкала покажут новосибирцамРубрика: афиша, искусство
09.11.2018 09:01
фото с сайта pixabay.com
Фотографии вершин и долин, антропоморфных и зооморфных образов в камнях и слияниях рек, и другие красоты соседних регионов покажут на выставке в Новосибирске.
В 14:00 10 ноября в фойе кинозала «Синема» (улица Каинская, 4) откроется фотовыставка «Байкал… Алтай… Постижение» с работами путешественников по сакральным местам Алтая и Байкала.
«Радиальные выходы — это не экскурсии, уникальные снимки — это не просто фотовыставка, а отражение мистерии. Поэтому такие путешествия — это не обычный туристский маршрут. Тропа и дорога, жизнь лагерем — как особое испытание для себя — дар очищения, искусство общения в нестандартной ситуации. Недаром предупреждают, что в горах, да и в жизни — равновесие, спокойствие и благость с благодарностью в любых трудных ситуациях. И на какой бы стадии изучения это не находилось, очень хочется делиться этим со всеми, кто услышал», — сообщили организаторы мероприятия.
Расписание работы фотовыставки:
- 10 ноября
14:00 — открытие выставки, тематические беседы;
- 11 ноября
10:00–17:00 — на площадке выставки постоянно присутствует экскурсовод; 15:00 — экскурсия, тематические беседы;
- 17 ноября
11:00–17:00 — экскурсии, тематические беседы;
- 18 ноября
11:00–17:00 — экскурсии, тематические беседы;
- 24 ноября
11:00–17:00 — экскурсии, тематические беседы;
- 25 ноября
11:00–17:00 — экскурсии, тематические беседы.
Выставка продлится до 30 ноября. Вход свободный.
Напомним, 8 ноября в Новосибирске открылась выставка, посвящённая материальной и духовной культуре казахского народа.
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