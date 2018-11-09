Сакральные места Алтая и Байкала покажут новосибирцам

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Фотографии вершин и долин, антропоморфных и зооморфных образов в камнях и слияниях рек, и другие красоты соседних регионов покажут на выставке в Новосибирске.

В 14:00 10 ноября в фойе кинозала «Синема» (улица Каинская, 4) откроется фотовыставка «Байкал… Алтай… Постижение» с работами путешественников по сакральным местам Алтая и Байкала.

«Радиальные выходы — это не экскурсии, уникальные снимки — это не просто фотовыставка, а отражение мистерии. Поэтому такие путешествия — это не обычный туристский маршрут. Тропа и дорога, жизнь лагерем — как особое испытание для себя — дар очищения, искусство общения в нестандартной ситуации. Недаром предупреждают, что в горах, да и в жизни — равновесие, спокойствие и благость с благодарностью в любых трудных ситуациях. И на какой бы стадии изучения это не находилось, очень хочется делиться этим со всеми, кто услышал», — сообщили организаторы мероприятия.

Расписание работы фотовыставки:

10 ноября

14:00 — открытие выставки, тематические беседы;

14:00 — открытие выставки, тематические беседы; 11 ноября

10:00–17:00 — на площадке выставки постоянно присутствует экскурсовод; 15:00 — экскурсия, тематические беседы;

10:00–17:00 — на площадке выставки постоянно присутствует экскурсовод; 15:00 — экскурсия, тематические беседы; 17 ноября

11:00–17:00 — экскурсии, тематические беседы;

11:00–17:00 — экскурсии, тематические беседы; 18 ноября

11:00–17:00 — экскурсии, тематические беседы;

11:00–17:00 — экскурсии, тематические беседы; 24 ноября

11:00–17:00 — экскурсии, тематические беседы;

11:00–17:00 — экскурсии, тематические беседы; 25 ноября

11:00–17:00 — экскурсии, тематические беседы.

Выставка продлится до 30 ноября. Вход свободный.

Напомним, 8 ноября в Новосибирске открылась выставка, посвящённая материальной и духовной культуре казахского народа.