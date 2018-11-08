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Самого маленького Чижика-Пыжика из золота сделал новосибирец

Рубрика: искусство

08.11.2018 10:33

ФОТО И ВИДЕО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВЛАДИМИРОМ АНИСКИНЫМ

Известный микроминиатюрист из Новосибирска, кандидат физико-математических наук Владимир Анискин начал работу над символами Санкт-Петербурга.

Новосибирский мастер сделал золотую копию легендарного Чижика-Пыжика, которую он разместил на срезе конского волоса, и знаменитый кораблик Адмиралтейства, который «плывёт» на срезе рисового зёрнышка.

«Начал работу над "Символами Петербурга". Удалось сделать две: Чижика-Пыжика из золота и кораблик Адмиралтейства тоже из золота», — написал Владимир Анискин на своей странице в социальной сети.

Питерские СМИ уже написали об этом, правда, назвав жителя Новосибирска рекордсменом Книги рекордов Гиннесса.

«Это неправда. Пока я только в книге рекордов России. И работаю не "в одном из университетов", а в Институте теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича в Новосибирске», — добавил микроминиатюрист.

По словам умельца, кораблик получился легко, а вот с Чижиком пришлось повозиться.

«Это одна из самых маленьких моих работ. Меньше был только космический спутник на торце заточенного волоса. Чижика-Пыжика вырезал из кусочка золота, долго не выходила крошечная голова птички. Кораблик выполнен из золота и олова», — объяснил Владимир Анискин.

Сейчас мастер работает над третьей миниатюрой из цикла «Символы Петербурга» – микроскопической копией скульптуры зайца, спасшегося от наводнения, установленной возле Петропавловской крепости.

«У зайца пока не получаются голова и уши. Но я не унываю, продолжаю пробовать», – говорит Анискин.

После этого все три символа Владимир подарит Санкт-Петербургу.

Все работы Владимира Анискина выполнены вручную под микроскопом. Есть у него два самодельных станочка — один токарный, другой заточной. Каждый из них умещается на ладони. Инструмент художник придумывает и изготавливает сам. По словам мастера, во время работы ему мешает биение сердца, поэтому особо тонкие, деликатные прикосновения к материалу он приноровился делать между ударами сердца. На создание одной микроминиатюры у Владимира уходит от одной недели до полугода.

Также Владимир Анискин известен тем, что подковал блоку. Он рассказал корреспонденту Сиб.фм, где он достал тогда это насекомое.

«Это целая история. Найти подходящую блоху оказалось очень сложно. Мне помогла моя бывшая одноклассница, которая работала ветеринарным врачом. В 2002 году она лечила кота по кличке Казимир, который оказался на редкость блохастым. Подруга попросила у хозяина животного десяток блох: тот, конечно, сильно удивился. Чтобы качественно выполнить "кузнечную" работу, у меня ушло несколько насекомых, с первого раза не получилось: важно было найти правильное соотношение подковки и крошечной лапки», — поделился историей мастер.

Напомним, три года назад Владимир Анискин отправил на МКС наладонный «Космический музей».

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