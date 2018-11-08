Сергей Жуков хочет открыть бар «Руки вверх!» в Новосибирске

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Сергей Жуков хочет открыть бар «Руки вверх!» в НовосибирскеРубрика: общество
08.11.2018 16:46
фото из группы «Руки вверх!» «ВКонтакте»
Кумир 90-х объявил о расширении франшизы – он собирается открыть бары имени своей группы в Новосибирске и Перми.
Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков объявил о развитии своей франшизы — сети баров, которая носит название коллектива, на своей странице в Instagram. Певец обратился в первую очередь к жителям Новосибирска и Перми.
«Новосибирск, Пермь! И вся страна! Мы расширяем наши феодальные владения и распространяем эпидемию 90-х во все города и регионы», — сообщил Сергей Жуков в социальной сети
Исполнитель сообщил, что сотрудники его компании помогут провести ребрендинг существующего бизнеса или выкупить его целиком. Он пообещал, что бар с названием известной поп-группы станет «модным заведением» с «забойным вечеринками».
Как сообщает Сибирская Федерация рестораторов и отельеров на своей странице в соцсети Facebook, сейчас бары Сергея Жукова работают в Санкт-Петербурге, Казани и Якутске.
Напомним, в январе Сергей Жуков из группы «Руки вверх!» проехал зайцем на трамвае № 13 в Новосибирске.
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