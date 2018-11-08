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Сергей Жуков хочет открыть бар «Руки вверх!» в Новосибирске

Рубрика: общество

08.11.2018 16:46

фото из группы «Руки вверх!» «ВКонтакте»

Кумир 90-х объявил о расширении франшизы – он собирается открыть бары имени своей группы в Новосибирске и Перми.

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков объявил о развитии своей франшизы — сети баров, которая носит название коллектива, на своей странице в Instagram. Певец обратился в первую очередь к жителям Новосибирска и Перми.

«Новосибирск, Пермь! И вся страна! Мы расширяем наши феодальные владения и распространяем эпидемию 90-х во все города и регионы», — сообщил Сергей Жуков в социальной сети

Исполнитель сообщил, что сотрудники его компании помогут провести ребрендинг существующего бизнеса или выкупить его целиком. Он пообещал, что бар с названием известной поп-группы станет «модным заведением» с «забойным вечеринками».

Как сообщает Сибирская Федерация рестораторов и отельеров на своей странице в соцсети Facebook, сейчас бары Сергея Жукова работают в Санкт-Петербурге, Казани и Якутске.

Напомним, в январе Сергей Жуков из группы «Руки вверх!» проехал зайцем на трамвае № 13 в Новосибирске.

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Лента новостей

Предложить новость

Последнего нелегального таксиста поймали в Новосибирске

сегодня 17:32 Общество 0 Коммент.

После падения шкафов на школьниц следователи возбудили уголовное дело

сегодня 17:25 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 17:07 Авто 0 Коммент.

Сергей Жуков хочет открыть бар «Руки вверх!» в Новосибирске

сегодня 16:46 Общество 0 Коммент.

Китай арендует 150 тысяч гектаров сибирской земли

сегодня 16:07 Политика 0 Коммент.

Раскопают и сузят участок дороги в центре Новосибирска

сегодня 15:04 Авто 0 Коммент.

Вечеринка «Disco Дача» пройдёт завтра в Новосибирске

сегодня 14:54 Афиша 0 Коммент.

Мороз ударит неожиданно: новосибирцев предупреждают об опасных погодных явлениях

сегодня 14:36 Общество 0 Коммент.

Фиона из Новосибирска родила мартышку в Москве

сегодня 13:13 Наука 0 Коммент.

Камбоджийский генерал прилетел в Новосибирск и замёрз

сегодня 13:10 Общество 0 Коммент.

Агрокибернетики появятся через несколько лет в Алтайском крае

сегодня 09:01 Наука 0 Коммент.

Поездка за границу обошлась сибиряку почти в три миллиона рублей

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Учёные определили параметры новосибирского синхротрона

сегодня 07:02 Наука 0 Коммент.

Ретро, стендап и чёрный юмор: в Новосибирске покажут лучшие британские фильмы

сегодня 06:03 Афиша 0 Коммент.

Семь аварийных домов в Новосибирске не обслуживаются УК

сегодня 05:08 Недвижимость 0 Коммент.

Двух обкуренных зэков нашли в новосибирской колонии для террористов

сегодня 04:08 Хроника 0 Коммент.

Восемь детей-туристов спасли из леса новосибирские спасатели

вчера 17:58 Хроника 1 Коммент.

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