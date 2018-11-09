Таксисты России выступают против ОСАГО

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Во многих крупных городах России участники рынка такси активно обсуждают законопроект о введении обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиками легковыми такси.

Согласно законопроекту, таксопарки будут обязаны застраховать свои транспортные средства для возмещения ущерба здоровью и жизни пассажиров в случае дорожно-транспортного происшествия. По оценкам страховых компаний, страховой полис на одну машину будет стоить около 5 тысяч рублей.

Если законопроект будет принят в данной редакции, то на таксомоторные парки будет осуществляться ещё одна дополнительная финансовая нагрузка. Это может увеличить отток в «тень» легальных таксомоторных компаний. Кроме того, некоторые сервисы по заказу такси уже страхуют пассажиров и водителей на добровольной основе, а значит, со стороны рынка есть положительная тенденция в части защиты пассажиров и водителей такси.

«Профессиональное сообщество не поддерживает законопроект. До сих пор порядка с ОСАГО нет, полис для такси купить очень сложно, постоянно сталкиваемся с отказами со стороны страховщиков. Страховые компании наверняка под новый закон повысят тарифы, будет ещё одна непосильная нагрузка на предприятия. Невозможность выполнить новые требования закона приведёт к тому, что большинство компаний просто уйдут в тень. Конечно, при ДТП с такси должны наступать определенные юридические последствия, но, на наш взгляд, добровольная система страхования достаточно хорошо работает. А у некоторых таксопарков есть даже собственные фонды для выплат пострадавшим», — прокомментировала ситуацию глава общественного Совета по развитию такси в регионах РФ Ирина Зарипова.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что предлагаемые изменения направлены на повышение степени ответственности руководителей таксопарков, а также на повышение безопасности дорожного движения. Стоит отметить, законопроект затрагивает только последствия ДТП с участием легкового такси, а не уровень безопасности при перевозке пассажиров и багажа. Отрасль такси нуждается в обновлении законодательства в области страхования, но остаются открытыми вопросы регулирования и контроля наличия страховок.

Напомним, в ноябре эксперты заявили, что реформирование ОСАГО поможет повысить безопасность такси.