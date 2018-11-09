Топ-10 самых дорогих пентхаусов Новосибирска составили федеральные эксперты

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Специалисты ЦИАН изучили рынок элитной недвижимости Новосибирска и составили рейтинг пентхаусов с максимальными ценниками.

Пентхаусы – это вершина рынка городской жилой недвижимости, как с точки зрения статуса, так и с позиции ценообразования. Традиционно в этом узком сегменте представлены наиболее дорогие объекты, обладающие рядом уникальных характеристик.

«Для рейтинга самых дорогих пентхаусов Новосибирска экспертами ЦИАН были отобраны квартиры и апартаменты, расположенные на последних этажах жилых домов. При этом для включения в рейтинг лот должен иметь в наличии один или несколько дополнительных атрибутов: два и более уровней, второй свет, панорамное остекление, открытую террасу или дровяной камин. Кроме того, в квартире должен быть выполнен ремонт», — уточнила аккаунт-менеджер ЦИАН Анна Николаева.

В топ-10 вошли пентхаусы стоимостью от 18 до 41 миллиона рублей. Средний показатель в первой десятке рейтинга – 26,67 млн рублей. Диапазон площадей – от 169 до 480 квадратных метров (281 квадратный метр в среднем). Средняя стоимость квадратного метра в десяти самых дорогих пентхаусах на локальном рынке составляет 95 квадратных метров, что примерно в полтора раза выше среднерыночного показателя по Новосибирску.

Территориально больше всего дорогих пентхаусов расположено в Центральном и Заельцовском районах Новосибирска – по 4 объекта в каждой локации. Еще по одному – в Октябрьском и Ленинском районах.

10 место. 18 млн рублей. 195,7 квадратных метра, улица Серебренниковская

Десятое место рейтинга самых дорогих пентхаусов Новосибирска занимает лот стоимостью 18 млн рублей. В этом бюджете предлагается квартира площадью 195,7 квадратных метра на Серебренниковской улице. Стоит отметить, что это единственная одноуровневая квартира в топ-10. Однако в ней есть настоящий дровяной камин, а также сауна с гидромассажным бассейном и домашний кинотеатр с проекционным экраном.

9 место. 20 млн рублей, 182 квадратных метра, улица Дуси Ковальчук

На девятой позиции идёт двухуровневый пентхаус с выходом на эксплуатируемую кровлю. Площадь лота составляет 182 квадратных метра, в нём выполнен свежий ремонт в современном стиле, оборудован камин. Лот находится на улице Дуси Ковальчук в пятистах метрах от Площади Калинина. Стоимость пентхауса – 20 млн рублей.

8 место. 20,8 млн рублей, 194,3 квадратных метров, улица Залесского

Восьмое место у квартиры, которая занимает 23 и 24 этажи жилого комплекса «Эдельвейс». В пентхаусе, площадь которого составляет 194,3 квадратных метра, сделан ремонт в классическом стиле, вся мебель и техника входит в стоимость. Также здесь есть две террасы, с которых открываются виды на город. Ценник установлен на уровне 20,8 млн рублей.

7 место. 21,5 млн рублей, 295 квадратных метров, улица Дуси Ковальчук

Следующий лот – это двухуровневый пентхаус площадью 295 квадратных метров на улице Дуси Ковальчук. Квартира отделана в классическом стиле, в ней есть большая лоджия с панорамным остеклением, а также редкий для рынка недвижимости Новосибирска атрибут – паровая баня хамам. Приобрести данный объект можно за 21,5 млн рублей.

6 место. 22,4 млн рублей, 328 квадратных метров, Горский микрорайон

Квартира с шестой позиции имеет площадь 328 квадратных метров, она расположена на трёх уровнях, в ней сделан ремонт в классическом стиле. Также в пентхаусе есть выход на эксплуатируемую кровлю, камин, домашний кинотеатр. Для покупки данного лота понадобится сумма в 22,4 млн рублей.

5 место. 25 млн рублей, 169,1 квадратных метра, улица Кирова

Топ-5 открывает двухуровневый пентхаус стоимостью 25 млн рублей на улице Кирова. Данный объект продаётся без финишной отделки, однако в стоимость включены все необходимые для завершения ремонта стройматериалы, поэтому для этой квартиры было сделано исключение. Площадь пентхауса составляет 169,1 квадратных метра, он является самым «компактным» в рейтинге.

4 место. 30 млн рублей, 360 квадратных метров, улица Романова

За 30 млн рублей выставлен на продажу пентхаус площадью 360 «квадратов» на улице Романова. Лот находится в самом центре города – рядом с Красным проспектом и Центральным парком. Квартира продается с отделкой в современном стиле, в ней есть камин, кинозал, финская сауна и турецкий хамам.

3 место. 33 млн рублей, 480 квадратных метров, улица Коммунистическая

«Бронзу» получает самый просторный лот в данном рейтинге – трёхуровневый пентхаус площадью 480 квадратных метров. В квартире есть две террасы, причем на одной из них оборудован открытый бассейн. Пентхаус продаётся с отделкой в современном стиле, в стоимость входят два машиноместа в подземном паркинге. Стоимость – 33 млн рублей.

2 место. 35 млн рублей, 280 квадратных метров, улица Каменская

Второе место у пентхауса стоимостью 35 млн рублей, который расположен на Каменской улице за Театром оперы и балета. Это двухуровневая квартира площадью 280 квадратных метров, в ней выполнен ремонт в классическом стиле. В пентхаусе есть камин, установлена система центрального пылеудаления (встроенный пылесос), в каждой комнате инсталлирована акустическая система.

1 место. 41 млн рублей, 324,3 квадратных метра, улица Дуси Ковальчук

Лидером рейтинга пентхаусов Новосибирска становится лот стоимостью 41 млн рублей. Это уже третий лот, расположенный на улице Дуси Ковальчук. Двухуровневая квартира площадью 324,3 квадратных метра находится рядом с площадью Калинина, в ней есть выход на эксплуатируемую кровлю (90 квадратных метров), выполнен ремонт в современном стиле.

Напомним, в в сентябре выяснилось, что квартиры с каминами в Новосибирске стоят в среднем 16 миллионов рублей.