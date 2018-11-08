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Тотальный диктант-2019 сочинит известный литературный критик

Рубрика: общество

08.11.2018 11:08

фото Марии Тищенко из архива Сиб.фм

Стало известно имя автора Тотального диктанта-2019 – им станет российский писатель и критик.

Автором текста Тотального диктанта-2019 станет российский писатель, литературовед и критик Павел Басинский. Об этом стало известно на пресс-конференции в Москве 7 ноября.

«Конечно, я мгновенно согласился! От таких предложений не отказываются, это честь огромная — написать четыре текста для аудитории подобных географических масштабов. Что касается фрагментов, то это должны были быть не совсем ординарные тексты, возможно, детективные истории, связанные между собой, обладающие общей идеей», — рассказал Павел Басинский.

Басинский поделился, что фрагменты диктанта он напишет по мотивам классических произведений. Это будут «Моцарт и Сальери» Александра Пушкина, «Мёртвые души» Николая Гоголя, «На дне» Максима Горького, а также одно из произведений Льва Толстого.

«Это самый близкий мне писатель. Но я решил взять не художественное произведение автора, а всегда волновавшую меня историю про зелёную палочку, на которой Николенька написал рецепт человеческого счастья», — уточнил литератор.

В этом году текст будет состоять не из трёх частей, как обычно, а из четырёх. По мнению организаторов, это повысит интерес к мероприятию на американских континентах – раньше третью часть диктанта там писали в «дополнительное время». Пройти испытание на грамотность вместе с жителями Северной и Южной Америки можно будет онлайн в 23 часа по московскому времени.

Организаторы проекта также сообщили, что в 2019 году вновь определят столицу Тотального диктанта. По итогам народного голосования, которое завершится 19 ноября, будет составлен шорт-лист из пяти городов. Из них жюри и выберет лидера.

За звание столицы Тотального диктанта в этом году борются 13 российских городов и один зарубежный. Волга, Омск и Пенза приняли участие в конкурсе впервые. По данным народного голосования, пока лидируют Пенза, Таллин, Казань, Москва и Ставрополь. За ними следуют Екатеринбург, Пермь и Ростов-на-Дону.

Напомним, в апреле мэр Новосибирска Анатолий Локоть написал Тотальный диктант в Пекине.

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