Вечеринка «Disco Дача» пройдёт завтра в Новосибирске

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Вечеринка «Disco Дача» пройдёт завтра в НовосибирскеРубрика: афиша
08.11.2018 14:54
фото предоставило «Выбери радио»
Disco-пятница, Disco-танцы и Disco-настроение на «Disco-вечеринке Радио Дача» состоится в Новосибирске.
Как известно, любимые песни повышают настроение, снимают напряжение, а также стимулируют гормоны счастья. Проверить это можно уже завтра, 9 ноября, в баварском клубном ресторане «Максимилианс».
«Вечеринка Disco Дача» известна во многих городах вещания «Радио Дача», а теперь она каждый месяц проходит и в Столице Сибири.
В этот вечер для гостей мероприятия — только любимые музыкальные хиты, живая музыка, конкурсы и, конечно, подарки от любимой радиостанции.
Всеми любимые и знакомые мелодии, яркие и заводные ритмы disco, хорошее настроение, веселье и танцы — всё это «Disco Дача».
Выиграть пригласительный билет на двоих можно в официальной группе «Радио Дача 106.7 FM» во «ВКонтакте».
Запрещено для детей.
Напомним, в августе слушатели «Радио Дача» рисовали сказочных персонажей и получали подарки.
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