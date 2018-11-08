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Вечеринка «Disco Дача» пройдёт завтра в Новосибирске

Рубрика: афиша

08.11.2018 14:54

фото предоставило «Выбери радио»

Disco-пятница, Disco-танцы и Disco-настроение на «Disco-вечеринке Радио Дача» состоится в Новосибирске.

Как известно, любимые песни повышают настроение, снимают напряжение, а также стимулируют гормоны счастья. Проверить это можно уже завтра, 9 ноября, в баварском клубном ресторане «Максимилианс».

«Вечеринка Disco Дача» известна во многих городах вещания «Радио Дача», а теперь она каждый месяц проходит и в Столице Сибири.

В этот вечер для гостей мероприятия — только любимые музыкальные хиты, живая музыка, конкурсы и, конечно, подарки от любимой радиостанции. 

Всеми любимые и знакомые мелодии, яркие и заводные ритмы disco, хорошее настроение, веселье и танцы — всё это «Disco Дача».

Выиграть пригласительный билет на двоих можно в официальной группе «Радио Дача 106.7 FM» во «ВКонтакте».

Запрещено для детей.

Напомним, в августе слушатели «Радио Дача» рисовали сказочных персонажей и получали подарки.

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Предложить новость

Последнего нелегального таксиста поймали в Новосибирске

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сегодня 13:13 Наука 0 Коммент.

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сегодня 13:10 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:01 Наука 0 Коммент.

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сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

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