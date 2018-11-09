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Автобус с новосибирскими туристами попал в аварию по дороге в ШерегешРубрика: проиcшествия
09.11.2018 13:05
фото из группы «аст-54» в соцсети «вконтакте»
Десятки людей ехали из Новосибирска в Кемеровскую область, когда автобус слетел с трассы и врезался в дерево.
Авария произошла утром 9 октября на трассе в 30 километрах от Шерегеша. Автобус с туристами съехал с дороги и врезался в дерево. Машина серьёзно повреждена, зато водитель и пассажиры остались в целости и сохранности.
«Сами удивились [как водитель не пострадал], панель вся сдвинулась, а ноги не зажало», — рассказал пассажир автобуса в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
Также очевидиц отметил, что в том месте очень скользкая дорога.
Напомним, в ноябре убегавший от дорожных полицейских BMW застрял в дереве.
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Лента новостей
Директор школы избивал и душил детей за мелкие проступки в Новосибирской области
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Автобус с новосибирскими туристами попал в аварию по дороге в Шерегеш
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