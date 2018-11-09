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Автобус с новосибирскими туристами попал в аварию по дороге в Шерегеш

Рубрика: проиcшествия

09.11.2018 13:05

фото из группы «аст-54» в соцсети «вконтакте»

Десятки людей ехали из Новосибирска в Кемеровскую область, когда автобус слетел с трассы и врезался в дерево.

Авария произошла утром 9 октября на трассе в 30 километрах от Шерегеша. Автобус с туристами съехал с дороги и врезался в дерево. Машина серьёзно повреждена, зато водитель и пассажиры остались в целости и сохранности.

«Сами удивились [как водитель не пострадал], панель вся сдвинулась, а ноги не зажало», — рассказал пассажир автобуса в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Также очевидиц отметил, что в том месте очень скользкая дорога.

Напомним, в ноябре убегавший от дорожных полицейских BMW застрял в дереве.

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