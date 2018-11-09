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Директор школы избивал и душил детей за мелкие проступки в Новосибирской области

Рубрика: проиcшествия

09.11.2018 15:23

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Под надуманным предлогом 50-летний руководитель школы в Новосибирской области издевался над учениками; сам мужчина своей вины в произошедшем не признаёт. 

Жестокий 50-летний директор орудовал в 2016-2017 года во Вьюнской СОШ Колыванского района. Коченёвский межрайонный следственный отдел установил, что мужчина систематически применял физическое насилие к ученикам пятого, шестого и девятого классов. Он их душил, бил по туловищу и голове. При этом предлоги для наказания были либо надуманными, либо малозначительными. Всего по уголовному делу признали потерпевшими троих школьников возраста от 13 до 17 лет.

Вину в совершении этих деяний экс-директор не признал. Мужчину обвиняют в пяти эпизодах преступлений по статье «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, если они совершены с применением насилия». Уголовное дело передано в Колыванский районный суд.

«В случае признания судом вины ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с лишением права занимать соответствующие должности и заниматься определённой судом деятельностью», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Напомним, в октябре канские воспитательницы наказывали детей с помощью «помощниц-иголок».

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