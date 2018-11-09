Дизельное топливо ощутимо подорожало за две недели в Новосибирской области

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Новосибирскстат на прошедшей неделе отметил повышение потребительских цен на дизельное топливо на 1,7 %, тогда как бензин практически не прибавил в цене.

Согласно данным, которые Новосибирскстат опубликовал на своём сайте, дизельное топливо с 22 октября подорожало на 1 рубль 37 копеек — с 45 рублей 90 копеек до 47 рублей 27 копеек, или на 1,7 %. На наблюдаемых АЗС дизель можно было приобрести по цене от 45,25 рубля за литр до 53,50 рубля за литр.

«В 40 % регионов страны на нефтебазах крупнейших нефтяных компаний сейчас острый дефицит дизельного топлива. Независимые заправки от Приморья до Краснодара не могут купить его у нефтяников мелким и средним оптом. Цены на товар в опте выставляются выше розничных — тех, по которым сами крупные компании продают бензин и дизель у себя на заправках», — заявил президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

Превышение оптовых цен над розничными произошло из-за резкого скачка цен на топливо весной 2018 года. Тогда правительство договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке розничной стоимости бензина и дизтоплива с начала июня, однако опт стал дорожать с начала сентября.

Аналитики РИА «Новости» поместили Новосибирскую область на 34 место в России по доступности дизельного топлива для населения. Согласно исследованию, на среднюю месячную зарплату новосибирца можно приобрести 656 литров дизтоплива.

Бензин марок АИ-92, 95 и 98 в Новосибирской области, по данным Новосибирскстата, за прошедшие две недели практически не прибавил в цене.

Напомним, в ноябре независимые операторы рынка нефтепродуктов, несмотря на правительственные меры, прогнозируют рост цен на бензин до 50 рублей за литр.