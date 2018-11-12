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«Фанки Таун» приглашает на долгожданную новогоднюю сказку

Рубрика: афиша

12.11.2018 07:00

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Парк развлечений приготовил для детей и их родителей захватывающее новогоднее приключение вместе с героями русских народных сказок.

«Фанки Таун» приглашает ребят на красочное интерактивное представление накануне Нового года, где мальчишки и девчонки встретятся с любимыми персонажами русских сказок Алёнушкой, Прекрасным принцем, Дедом Морозом и Снегурочкой, сразятся в смекалке с Лешим и Кикиморой и помогут обрести человеческий облик Чудищу лесному. В сказочном лесу дети познакомятся с его загадочными обитателями и повстречают немало захватывающих испытаний.

Оригинальный сценарий, яркие костюмы, потрясающие декорации, реалистичное звуковое сопровождение — всё это сделает сказку незабываемой. Во время интерактивного представления ребят ждут весёлые хороводы с Дедом Морозом вокруг праздничной ёлочки, необычное цветочное шоу и дискотека с любимыми героями. Программа рассчитана на детей от 3 до 12 лет.

Программа называется «Новогодний бал-маскарад, Сказка о том, как Чудище лесное в Принца превратилось». Гостей ждёт яркое шоу, в котором дети смогут быть полноценными участниками, новогодние подарки и дискотека со сказочными героями.

Как рассказали организаторы, новогоднее приключение начнётся со спора среди сестриц, кто с кем отправится на бал, который дойдёт чуть ли не до драки. Сестрицы решат тянуть жребий, напишут на фантах имена потенциальных кавалеров (Принц заморский, Князь Волконский, Чудище лесное) и станут тянуть.

Анфисе с Капитолиной достанутся Принц и Князь, а Алёнушка вытянет фант с именем Чудища лесного и отправится в лес на его поиски. При встрече она узнает, что когда-то он рос не знающим забот и хлопот парнем, был задавакой и забиякой. Тогда-то и случилось необратимое – он превратился в Чудище лесное. Алёнушка решит помочь бедолаге вновь обрести человеческое лицо. В этом ей помогут ребята, проявляя любовь, заботу, ласку, борясь на пути с кознями Лешего и Кикиморы.

Гостей праздника ждут интерактивное представление, хороводы, цветочное шоу, дискотека.

Сколько стоит билет в волшебную сказку:

Обычный билет обойдётся в 700 рублей. В него включены интерактивное представление, хороводы, цветочное шоу, дискотека, игровая карта номиналом 400 рублей и 10 катаний на аттракционах.

Билет на ту же программу с вручением сладкого подарка стоит 900 рублей.

За 1200 рублей можно приобрести «золотой» билет. С ним ребёнок получит все те же удовольствия, что и в билете за 900 рублей плюс целый день игр и катаний в парке и подарок от партнёра.

Удобное расписание новогодних приключений:

Программы начинаются в 10:00, 13:30, 16:00 и 18:00.

С 20 декабря по 7 января в ТРЦ «Сан Сити» (площадь Маркса, 7, 4 этаж).
Подробности: 8 (383) 286-86-61.

С 21 декабря по 7 января в ТРЦ «Сибирский молл» (улица Фрунзе, 288, 3 этаж).
Подробности: 8 (383) 286-86-62.

Парк развлечений «Фанки Таун» — это настоящий город детства, куда любят заглядывать целыми семьями. Здесь проводят семейные соревнования, гоняют с детьми на автодроме, сражаются в аэрохоккей, вместе зарабатывают призовые билетики и обменивают их на игрушку из призотеки. Дети и родители счастливы в «Фанки Тауне».

funkytown.ru

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