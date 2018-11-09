Хоккеиста признали виновным в расстреле полицейских в Новосибирске

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«Я невиновен, это произвол и беспредел», – заявил в новосибирском областном суде 35-летний хоккеист Роман Литвинов.

Сегодня, 9 ноября, в Новосибирске областной суд вынес приговор 35-летнему Роману Литвинову, который обвинялся в расстреле наряда полиции. Инцидент произошёл в марте 2013 года после переименования милиции в полицию. Младший сержант Виктор Кабак стал первым в России погибшим полицейским после реформы МВД.

Спортсмена обвиняли в трёх преступлениях: избиении до смерти молодого человека на улице Киевской в 2006 году, вооружённом нападении на наряд полиции в 2013 году на улице Столетова, в результате которого один из полицейских был убит, а второй тяжело ранен. И третий преступный эпизод — хранение и ношение огнестрельного оружия, которое, кстати, до сих пор не нашли.

В ночь на 21 марта 2013 года в Калининском районе Новосибирска у дома № 2/1 на улице Столетова пеший патруль патрульно-постовой службы полиции из двух человек был обстрелян неустановленным преступником. 20-летний младший сержант полиции Виктор Кабак от полученного ранения в сердце скончался в больнице. В ходе перестрелки с преступником огнестрельное ранение также получил второй сотрудник Алан Алспаев. Он бросился за преступником, но тот открыл огонь. Пистолет злоумышленника дал осечку. Но когда погоня подходила к развязке, вновь раздался выстрел. На этот раз оружие убийцы сработало — пуля калибра 9,8 миллиметра попала полицейскому Алану Алспаеву в живот. Стрелок решил, что оба сотрудника полиции мертвы и скрылся. Почти пять лет дерзкий расстрел полицейских оставался нераскрытым. Раненый Алан Алспаев подлечился, но не смог помочь коллегам — лица стрелка он почти не разглядел — темно было.

Хоккеиста Романа Литвинова задержали за избиение молодого человека под аркой дома на улице Киевской в 2006 году. Тогда стенка на стенку сошлись несколько парней. Причина конфликта неизвестна, но силы оказались неравны. Одна компания парней побежала, другая рванула следом. Под аркой один из беглецов поскользнулся и упал. На него стремительно налетели пять человек с бейсбольной битой и кастетом. Расправа была короткой. В больнице парень умер от множественных переломов костей черепа.

Через 12 лет за это преступление арестовали хоккеиста Романа Литвинова. На него вышли благодаря показаниям двух «секретных лиц».

«Раненый в 2013 году сотрудник полиции Алан Алспаев через пять лет вспомнил и узнал моего подзащитного, заявив, что именно Роман — тот самый стрелок с улицы Столетова. Никаких других доказательств до задержания моего клиента в деле не было. Все улики появились неожиданно и уже после его ареста. Следствие уверяет, что Роман все эти годы был в розыске. Но ведь он играл в хоккей! Выступал за команду, его даже по телевизору показывали», - говорит адвокат подсудимого Иван Бурдинский.

Однако старший прокурор отдела гособвинителей региональной прокуратуры Ирина Балаганская уверена в виновности Романа Литвинова.

«В материалах дела были неопровержимые улики, подтверждающие вину. Есть показания свидетелей, потерпевшего и результаты экспертиз. Сотрудников полиции он расстрелял, испытывая особую личную неприязнь», — сообщила Ирина Балаганская.

Суд признал Романа Литвинова виновным и приговорил к 23 годам лишения свободы.

Напомним, в Новосибирской области судят директора школы, который под надуманным предлогом издевался над учениками.