8 баллов
-16
66.22 75.67
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Известный российский учёный умер в Новосибирске

сегодня 16:05 Общество 0 Коммент.

Хоккеиста признали виновным в расстреле полицейских в Новосибирске

сегодня 16:05 Хроника 0 Коммент.

Директор школы избивал и душил детей за мелкие проступки в Новосибирской области

сегодня 15:23 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские активисты проверят, куда уходят деньги на уборку улиц

сегодня 15:20 Общество 0 Коммент.

Студенты НГТУ сделали скульптуру с подзаводкой

сегодня 13:24 Наука 0 Коммент.

Массовый переезд начался в Новосибирском зоопарке

сегодня 13:21 Общество 0 Коммент.

Автобус с новосибирскими туристами попал в аварию по дороге в Шерегеш

сегодня 13:05 Хроника 0 Коммент.

Новый «ДеДский сад» с курсами информатики открыли в Новосибирске

сегодня 13:02 Общество 1 Коммент.

Власти не отдадут территорию у Байкала под «Дальневосточный гектар»

сегодня 12:31 Политика 0 Коммент.

Пять котельных замещены мощностями Новосибирских ТЭЦ

сегодня 12:10 Общество 0 Коммент.

Дизельное топливо ощутимо подорожало за две недели в Новосибирской области

сегодня 11:58 Авто 0 Коммент.

«Почему нас переводят на прямые договоры?»: ответы на наболевшие вопросы жителей Плющихи

сегодня 11:00 Общество 0 Коммент.

Шатёр возле НГУ воспарил в воздух и приземлился в яме

сегодня 10:31 Хроника 0 Коммент.

Из чего складывается цена бензина - опубликованы свежие данные и инфографика

сегодня 10:01 Авто 0 Коммент.

Сакральные места Алтая и Байкала покажут новосибирцам

сегодня 09:01 Афиша 0 Коммент.

Поединок в стихах: поэтический слэм «ПОЭТому» пройдёт в Новосибирске

сегодня 08:07 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцам предлагают вспомнить фильмы Алексея Германа в «Победе»

сегодня 07:03 Афиша 0 Коммент.

Новосибирец расстаётся с царскими марками за 100 тысяч рублей

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Таксисты России выступают против обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков

сегодня 05:07 Авто 0 Коммент.

Хоккеиста признали виновным в расстреле полицейских в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

09.11.2018 16:05

ФОТО СИБ.ФМ

«Я невиновен, это произвол и беспредел», – заявил в новосибирском областном суде 35-летний хоккеист Роман Литвинов.

Сегодня, 9 ноября, в Новосибирске областной суд вынес приговор 35-летнему Роману Литвинову, который обвинялся в расстреле наряда полиции. Инцидент произошёл в марте 2013 года после переименования милиции в полицию. Младший сержант Виктор Кабак стал первым в России погибшим полицейским после реформы МВД. 

Спортсмена обвиняли в трёх преступлениях: избиении до смерти молодого человека на улице Киевской в 2006 году, вооружённом нападении на наряд полиции в 2013 году на улице Столетова, в результате которого один из полицейских был убит, а второй тяжело ранен. И третий преступный эпизод — хранение и ношение огнестрельного оружия, которое, кстати, до сих пор не нашли.

В ночь на 21 марта 2013 года в Калининском районе Новосибирска у дома № 2/1 на улице Столетова пеший патруль патрульно-постовой службы полиции из двух человек был обстрелян неустановленным преступником. 20-летний младший сержант полиции Виктор Кабак от полученного ранения в сердце скончался в больнице. В ходе перестрелки с преступником огнестрельное ранение также получил второй сотрудник Алан Алспаев. Он бросился за преступником, но тот открыл огонь. Пистолет злоумышленника дал осечку. Но когда погоня подходила к развязке, вновь раздался выстрел. На этот раз оружие убийцы сработало — пуля калибра 9,8 миллиметра попала полицейскому Алану Алспаеву в живот. Стрелок решил, что оба сотрудника полиции мертвы и скрылся. Почти пять лет дерзкий расстрел полицейских оставался нераскрытым. Раненый Алан Алспаев подлечился, но не смог помочь коллегам — лица стрелка он почти не разглядел — темно было.

Хоккеиста Романа Литвинова задержали за избиение молодого человека под аркой дома на улице Киевской в 2006 году. Тогда стенка на стенку сошлись несколько парней. Причина конфликта неизвестна, но силы оказались неравны. Одна компания парней побежала, другая рванула следом. Под аркой один из беглецов поскользнулся и упал. На него стремительно налетели пять человек с бейсбольной битой и кастетом. Расправа была короткой. В больнице парень умер от множественных переломов костей черепа.

Через 12 лет за это преступление арестовали хоккеиста Романа Литвинова. На него вышли благодаря показаниям двух «секретных лиц».

«Раненый в 2013 году сотрудник полиции Алан Алспаев через пять лет вспомнил и узнал моего подзащитного, заявив, что именно Роман — тот самый стрелок с улицы Столетова. Никаких других доказательств до задержания моего клиента в деле не было. Все улики появились неожиданно и уже после его ареста. Следствие уверяет, что Роман все эти годы был в розыске. Но ведь он играл в хоккей! Выступал за команду, его даже по телевизору показывали», - говорит адвокат подсудимого Иван Бурдинский.

Однако старший прокурор отдела гособвинителей региональной прокуратуры Ирина Балаганская уверена в виновности Романа Литвинова. 

«В материалах дела были неопровержимые улики, подтверждающие вину. Есть показания свидетелей, потерпевшего и результаты экспертиз. Сотрудников полиции он расстрелял, испытывая особую личную неприязнь», — сообщила Ирина Балаганская.

Суд признал Романа Литвинова виновным и приговорил к 23 годам лишения свободы.

Напомним, в Новосибирской области судят директора школы, который под надуманным предлогом издевался над учениками.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Известный российский учёный умер в Новосибирске

сегодня 16:05 Общество 0 Коммент.

Хоккеиста признали виновным в расстреле полицейских в Новосибирске

сегодня 16:05 Хроника 0 Коммент.

Директор школы избивал и душил детей за мелкие проступки в Новосибирской области

сегодня 15:23 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские активисты проверят, куда уходят деньги на уборку улиц

сегодня 15:20 Общество 0 Коммент.

Студенты НГТУ сделали скульптуру с подзаводкой

сегодня 13:24 Наука 0 Коммент.

Массовый переезд начался в Новосибирском зоопарке

сегодня 13:21 Общество 0 Коммент.

Автобус с новосибирскими туристами попал в аварию по дороге в Шерегеш

сегодня 13:05 Хроника 0 Коммент.

Новый «ДеДский сад» с курсами информатики открыли в Новосибирске

сегодня 13:02 Общество 1 Коммент.

Власти не отдадут территорию у Байкала под «Дальневосточный гектар»

сегодня 12:31 Политика 0 Коммент.

Пять котельных замещены мощностями Новосибирских ТЭЦ

сегодня 12:10 Общество 0 Коммент.

Дизельное топливо ощутимо подорожало за две недели в Новосибирской области

сегодня 11:58 Авто 0 Коммент.

«Почему нас переводят на прямые договоры?»: ответы на наболевшие вопросы жителей Плющихи

сегодня 11:00 Общество 0 Коммент.

Шатёр возле НГУ воспарил в воздух и приземлился в яме

сегодня 10:31 Хроника 0 Коммент.

Из чего складывается цена бензина - опубликованы свежие данные и инфографика

сегодня 10:01 Авто 0 Коммент.

Сакральные места Алтая и Байкала покажут новосибирцам

сегодня 09:01 Афиша 0 Коммент.

Поединок в стихах: поэтический слэм «ПОЭТому» пройдёт в Новосибирске

сегодня 08:07 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцам предлагают вспомнить фильмы Алексея Германа в «Победе»

сегодня 07:03 Афиша 0 Коммент.

Новосибирец расстаётся с царскими марками за 100 тысяч рублей

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Таксисты России выступают против обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков

сегодня 05:07 Авто 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
сегодня 08:30

Дейнерис из Сибири весит 39 килограммов

Юлия Кригер много п...

Читать далее
Image
вчера 08:30

День Сибири: праздновать можно, но осторожно

Власти пр...

Читать далее
Image
07.11.2018

Кудрявые великаны в панике залетели в Сибирь

Сразу в ...

Читать далее

Новости по теме

Директор школы избивал и душил детей за мелкие проступки в Новосибирской области сегодня 15:23 Массовый переезд начался в Новосибирском зоопарке сегодня 13:21

Популярное

Image

Названа стоимость литра бензина с начала 2019 года

Image

Байкал уйдёт к иностранцам: жители Бурятии требуют вернуть регион...

Image

Смертельный для собак и открываемый спецключами орех начали прода...

Image

Банда юношей с пистолетами держала в страхе жителей Новосибирска

Image

Самая редкая кошка переехала из Новосибирска в Москву

Image

Неизвестные сбросили из окна чёрную собаку на Хэллоуин в Новосиби...

Image

Что ищут следователи у Сергея Штельмаха

Image

Двух обкуренных зэков нашли в новосибирской колонии для террорист...

Image

Тридцатиградусные морозы грянут в Новосибирске в ноябре

Image

Путин уволил прокурора Новосибирской области

Image

Штормовой ветер и метели надвигаются на Новосибирск

Image

Почти сотня «клонов» хором поддержала установку памятника Сталину...

Image

Убегавший от дорожных полицейских BMW застрял в дереве