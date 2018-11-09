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Из чего складывается цена бензина - опубликованы свежие данные и инфографика

Рубрика: Авто

09.11.2018 10:01

фото с сайта pixabay.com

Центр исследований проблем реальной экономики обновил данные по структуре стоимости одного литра моторного топлива впервые с мая 2018 года.

Себестоимость добычи сырья для бензина — это затраты на разведку и/или добычу сырой нефти. Сюда входит стоимость геологоразведочных и буровых работ, выкачка нефти.

Налог на добычу полезных ископаемых. Для вычисления налога его ставка умножается на коэффициент, характеризующий динамику роста цен на сырьё во всём мире (Кц). Из полученного показателя вычитается показатель Дм, который характеризует способ добычи сырья. Для того чтобы вычислить Дм, нужно рассчитать следующую схему:

Кндпи * Кц * (1 — Кв * Кз * Кд * Кдв*х Ккан).

Кндпи равен 559 рублям, все остальные коэффициенты можно найти в статье 342 Налогового кодекса РФ.

Прибыль в сегменте добычи. Чистая прибыль на данном этапе составляет около 9 %.

Акциз. Для того чтобы рассчитать сумму акциза, необходимо применить следующую формулу:

∑Акцизов = База налогообложения * Ставка.

Ставки 2018 (рублей/т):

Бензин класса 5 — 11 213 рублей.

Бензин, ниже класса 5 — 13 100 рублей.

Дизельное топливо — 7665 рублей.

Прямогонный бензин — 13 100 рублей.

НДС и прочие налоги. Ставка налога на прибыль для юрлиц сохранится на уровне 20 %. НДС с нового года составит 20 %

Транспортировка, перевалка, переработка, хранение. Транспортировка сырой нефти происходит до нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Обычно перевозку осуществляют по железной дороге, морскими путями, либо автотранспортом. Второй способ – транспортировка непосредственно до НПЗ по нефтепроводу.

Перевалка — это процесс перемещения продуктов нефти с одного типа транспорта на другой. В нём существует множество моментов, на которые необходимо обращать внимание: характеристики, отгрузка, риски и многое другое.

На нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), происходит трансформация сырой нефти до конечных продуктов – бензина, дизельного топлива, керосина и прочей продукции.

Затраты на содержание АЗС. Аренда места для автозаправочной станции (АЗС), строительство АЗС, подведение дорог и коммуникаций, затраты на персонал (платить зарплаты и социальные выплаты), прочие сопутствующие расходы.

Прибыль в оптовом звене. Наценка на топливо непосредственно перед отгрузкой на АЗС на все предшествующие циклы (чистый доход производителей). 

Прибыль в розничном звене. Наценка на 1 литр, которая делает в итоге маржу, после всех затрат на содержание АЗС (чистый доход АЗС). Бензин марки АИ-92 в ходе торгов 8 ноября на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) подешевел на 0,6 % — до 51,7 тысячи рублей за тонну, следует из данных торгов.

В предыдущие три дня торгов цены на бензин росли в ходе торгов, несмотря на действующие между властями и нефтяниками договорённости о стабилизации цен на топливо.

Бензин марки АИ-95 также снизился в цене, но незначительно — на 0,06 %, до 54,69 тысячи рублей за тонну. Дизель межсезонный подешевел на 0,2 %, до 51,9 тысячи рублей.

Дизель зимний подорожал на 0,67 % — до 56,1 тысячи рублей на тонну, мазут также поднялся в цене на 0,7 % — до 19,6 тысячи рублей за тонну.

Объём торгов нефтепродуктами на бирже за 8 ноября вырос на 9,8 % в натуральном выражении, до 90,3 миллиона тонн и на 11,8 % в денежном, до 4,3 миллиарда рублей.

«31 октября вице-премьер Дмитрий Козак и глава Минэнерго Александр Новак провели совещание, на котором крупнейшие нефтяные компании и НПЗ обязались в срок с 1 ноября и по 31 декабря заморозить цены на бензин и дизель в опте до 31 декабря 2018 года на уровне июня 2018 года. А с января по 31 марта удерживать их на уровне прогнозируемой в стране инфляции. Кроме того, компании обязались производить и поставлять на внутренний рынок светлые нефтепродукты в объёме на 3 % больше уровня прошлого года. Последнее требование не распространяется только на Хабаровский НПЗ. Уровень цен по бензину и дизелю зафиксирован в приложении к протоколу совещания. В договорённостях участвуют "Роснефть", "Газпром", "Сургутнефтегаз", "РуссНефть", "Газпром нефть", "Новый поток", "Нефтегазхолдинг" бизнесмена Худайнатова, "Лукойл", "ТАИФ-НК" и "Татнефть"», — отметили в Центре исследований проблем реальной экономики.

Напомним, в ноябре независимые операторы рынка нефтепродуктов, несмотря на правительственные меры, спрогнозировали рост цен на бензин до 50 рублей за литр.

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