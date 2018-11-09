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Известный российский учёный умер в Новосибирске

Рубрика: общество

09.11.2018 16:05

фото с сайта НИИ лимфологии

Доктор медицинских наук, профессор Юрий Бородин скончался на 90-м году жизни.

8 ноября ушёл из жизни почётный житель Новосибирска, заслуженный деятель науки РФ, академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор Юрий Бородин. Учёному было 89 лет.

Юрий Бородин – один из ведущих российских учёных по проблемам лимфологии, получивший известность за рубежом. Основатель научной школы лимфологов в Новосибирске. В 1991 году академик организовал первый в мире Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН, директором которого был до 2004 года.

В последние годы Юрий Бородин вёл большую исследовательскую работу. Его учениками стали сотни врачей и учёных, в том числе 33 доктора наук и 55 кандидатов наук. Результаты научных изысканий академика нашли отражение в 543 научных трудах, 28 монографиях и 25 изобретениях.

Звание почётного жителя Новосибирска Юрию Бородину было присвоено за вклад в медицинскую науку и практическое здравоохранение в 2000 году.

Прощание с академиком состоится 11 ноября в 13:00 в лабораторном корпусе НГМУ.

Напомним, в октябре в Новосибирске скончался старейший поэт и журналист.

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Известный российский учёный умер в Новосибирске

сегодня 16:05 Общество 0 Коммент.

Хоккеиста признали виновным в расстреле полицейских в Новосибирске

сегодня 16:05 Хроника 0 Коммент.

Директор школы избивал и душил детей за мелкие проступки в Новосибирской области

сегодня 15:23 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские активисты проверят, куда уходят деньги на уборку улиц

сегодня 15:20 Общество 0 Коммент.

Студенты НГТУ сделали скульптуру с подзаводкой

сегодня 13:24 Наука 0 Коммент.

Массовый переезд начался в Новосибирском зоопарке

сегодня 13:21 Общество 0 Коммент.

Автобус с новосибирскими туристами попал в аварию по дороге в Шерегеш

сегодня 13:05 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:02 Общество 1 Коммент.

Власти не отдадут территорию у Байкала под «Дальневосточный гектар»

сегодня 12:31 Политика 0 Коммент.

Пять котельных замещены мощностями Новосибирских ТЭЦ

сегодня 12:10 Общество 0 Коммент.

Дизельное топливо ощутимо подорожало за две недели в Новосибирской области

сегодня 11:58 Авто 0 Коммент.

«Почему нас переводят на прямые договоры?»: ответы на наболевшие вопросы жителей Плющихи

сегодня 11:00 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:31 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:01 Авто 0 Коммент.

Сакральные места Алтая и Байкала покажут новосибирцам

сегодня 09:01 Афиша 0 Коммент.

Поединок в стихах: поэтический слэм «ПОЭТому» пройдёт в Новосибирске

сегодня 08:07 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцам предлагают вспомнить фильмы Алексея Германа в «Победе»

сегодня 07:03 Афиша 0 Коммент.

Новосибирец расстаётся с царскими марками за 100 тысяч рублей

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 05:07 Авто 0 Коммент.

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