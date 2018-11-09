Известный российский учёный умер в Новосибирске

фото с сайта НИИ лимфологии

Доктор медицинских наук, профессор Юрий Бородин скончался на 90-м году жизни.

8 ноября ушёл из жизни почётный житель Новосибирска, заслуженный деятель науки РФ, академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор Юрий Бородин. Учёному было 89 лет.

Юрий Бородин – один из ведущих российских учёных по проблемам лимфологии, получивший известность за рубежом. Основатель научной школы лимфологов в Новосибирске. В 1991 году академик организовал первый в мире Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН, директором которого был до 2004 года.

В последние годы Юрий Бородин вёл большую исследовательскую работу. Его учениками стали сотни врачей и учёных, в том числе 33 доктора наук и 55 кандидатов наук. Результаты научных изысканий академика нашли отражение в 543 научных трудах, 28 монографиях и 25 изобретениях.

Звание почётного жителя Новосибирска Юрию Бородину было присвоено за вклад в медицинскую науку и практическое здравоохранение в 2000 году.

Прощание с академиком состоится 11 ноября в 13:00 в лабораторном корпусе НГМУ.

Напомним, в октябре в Новосибирске скончался старейший поэт и журналист.