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Китайские огородники испортили землю под Новосибирском

Рубрика: общество

09.11.2018 11:42

фото с сайта pixabay.com

Общая сумма наложенных взысканий превысила полмиллиона рублей – нарушители выращивают овощи в Новосибирском и Искитимском районах.

В октябре инспекторы регионального Россельхознадзора в ходе проверки семи тепличных хозяйств обнаружили многочисленные нарушения земельного законодательства. Контрольные мероприятия были предварительно согласованы с прокуратурой.

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что в общей сложности 17 гектаров арендуемых предпринимателями земель заросли сорной травой – в том числе и дикорастущей коноплёй. За это должностные лица сельхозпредприятий оштрафованы на 50 тысяч рублей каждый.

Кроме этого выяснилось, что рабочие двух тепличных хозяйств без каких-либо разрешений сняли на своих участках плодородный слой земли. За эти нарушения компаниям придётся выплатить по 30 тысяч.

Сотрудники еще трёх компаний завалили плодородный слой щебнем и твёрдыми производственными отходами. Сумма штрафов за это нарушение – по 40 тысяч рублей.

Примечательно, что абсолютно все хозяйства используют труд иностранных граждан, уточнили в управлении Россельхознадзора. Судя по названиям нескольких агрофирм — «Ритань», «Юньшэн», «Синун», трудятся в них, скорее всего, граждане Китая.

Напомним, в ноябре в Новосибирске устроили не совсем удачную облаву на нелегальных таксистов. 

 

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