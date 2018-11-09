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Массовый переезд начался в Новосибирском зоопарке

Рубрика: общество

09.11.2018 13:21

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НОВОСИБИРСКИМ ЗООПАРКОМ

Готовясь к холодам, теплолюбивые обитатели зверинца переезжают в зимние павильоны.

В ближайшие дни в Новосибирск придут первые серьёзные морозы. Готовясь к холодам, Новосибирский зоопарк переводит всех теплолюбивых животных в зимние павильоны. К сегодняшнему дню на тёплые «квартиры» переведены почти все, кто будет зимовать в помещении.

«Исключение составляют лишь некоторые птицы, которые не боятся морозов. Как обычно, чуть дольше на улице остаются японские журавли и водоплавающие птицы на Лебедином озере. Утки, лебеди и гуси хорошо переносят минусовые температуры и поэтому будут на озере до тех пор, пока его почти полностью не покроет лёд», — сообщила начальник информационно-методического отдела Евгения Пирожкова. 

В бассейнах Кая и Герды в ближайшие дни спустят воду. По словам специалистов, тут дело не в температуре воды, а в толщине льда. Пока медведи могут ломать ледяную корку, воду не сливают. Это делают, когда лёд становится слишком толстым.

Животные, которые круглогодично содержатся на улице, активно готовятся к зиме. Представители видов, которые впадают в спячку, набрали вес. «Заметно потолстели наши бурые медведи, особенно Лёха, а также барсуки и еноты. Сотрудники зоопарка стали приносить им больше сена и соломы, которые потребуются для утепления домиков и укрытий. Животные всегда обстоятельно готовят своё логово к спячке», — добавила Евгения Пирожкова. 

Животные, в спячку не впадающие, внешне сейчас тоже меняются. Кошки становятся более пушистыми. А вот копытные, наоборот, худеют. Потеряли в весе самцы всех оленевых (северные олени, пятнистые олени, маралы), козерогов и аргали. Это связано с тем, что у данных видов сейчас брачный период. В период гона самцы копытных всегда худеют, но уже в декабре начнут набирать вес.

С 9 ноября 2018 года изменяется время работы зоопарка — он будет открыт с 09:00 до 18:00 часов. Кассы зоопарка прекращают свою работу за час до закрытия — в 17:00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход.

Напомним, в ноябре в Москве у десятилетней мартышки Фионы, которая родом из Новосибирска, появилось потомство.

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