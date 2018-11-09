Новосибирские активисты проверят, куда уходят деньги на уборку улиц

фото с сайта общественной организации «Общероссийский народный фронт»

В Новосибирске стартовала акция «Снежный фронт» — новосибирцев просят присылать фото неубранных дорог.

Представители новосибирского отделения общественной организации «Общероссийский народный фронт» запустили в городе акцию «Снежный фронт». В течение зимы активисты будут следить за содержанием улично-дорожной сети и качеством уборки тротуаров, а также за эффективным расходованием бюджетных средств на эту работу.

О старте акции сообщили на сайте общественной организации.

«Мы в первую очередь ждём активной реакции от неравнодушных новосибирцев – пишите, звоните, сообщайте в соцсетях о нарушениях в работе дорожных служб. Естественно, мы проанализируем, насколько наши прошлогодние общественные предложения в этой сфере будут учтены в текущем году», — рассказал активист организации Михаил Мезенцев.

Общественник отметил, что у новосибирских представителей «Народного фронта» есть «вопросы по поводу эффективности» использования дорожной техники, которая недавно была закуплена для дорожно-эксплуатационных работ.

Итоги акции общественники подведут в конце зимы вместе с представителями власти и надзорных органов.

Впервые акцию «Снежный фронт» провели в прошлом году. Общественники обратились к горожанам с просьбой выкладывать фото и видео неочищенных дорог в соцсетях, а также присылать материалы организаторам по электронной почте.

Напомним, в ноябре снегопады вынудили дорожников работать круглыми сутками в НСО.