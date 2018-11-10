Новосибирцы помогут монголам кремировать животных

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Новосибирская компания начнёт поставлять в Монголию специальное оборудование для сжигания павших животных.

Договор о поставках оборудования для кремирования животных подписала с Монголией новосибирская экспортная компания «Сенгикс» в рамках Новосибирского инновационно-инвестиционного форума «Азиатские встречи». Об этом сообщает ТАСС.

«Монголо-российская торговая палата и новосибирская экспортная компания "Сенгикс" договорились о поставке инсинераторов — крематоров для термической утилизации павших животных», — рассказал начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

Как пояснил руководитель департамента, актуальность приобретения для Монголии объясняется тем, что численность животных в этой стране сегодня достигает 70 миллионов особей.

Объёмы и сроки поставок оборудования уточняются.

Напомним, в ноябре в Новосибирске пройдёт Сибирский экономический форум с участием азиатских компаний.