Новый «ДеДский сад» с курсами информатики открыли в Новосибирске

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Рубрика: общество

09.11.2018 13:02

фото с сайта nso.ru

В Новосибирске появилось ещё одно отделение временного пребывания для пожилых людей – на этот раз для пенсионеров без тяжёлых заболеваний.

Открытие состоялось 8 ноября. Отделение находится на улице Северная, 3. Оно ориентировано на пожилых людей без тяжёлый заболеваний, чтобы они могли продолжать вести активную социальную жизнь.

«Основная задача нового отделения – социализация пожилых людей, которые достаточно активны физически и хотят быть полезными, но испытывают дефицит общения. Важно внедрять социальные проекты, направленные на все категории лиц пожилого возраста, уделяя должное внимание каждому», – отметил министр труда и социального развития региона Ярослав Фролов.

Расписание занятий составлено по рекомендациям врача-геронтолога. Пожилые гости отделения будут кататься на экскурсии по районам области, заниматься по оздоровительным авторским программам и обучаться компьютерной грамотности. 

Минтруд планирует в будущем создать ресурсный центр для маломобильных пожилых людей. Там родственников пенсионеров будут обучать уходу за ними на дому.

Напомним, в октябре в Новосибирском доме ветеранов открыли отделение временного пребывания для пожилых людей с дементными отклонениями.

Комментарии

Денис 09.11.2018 14:32
Замечательно!
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сегодня 15:23 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 15:20 Общество 0 Коммент.

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