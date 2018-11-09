Новый «ДеДский сад» с курсами информатики открыли в Новосибирске

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09.11.2018 13:02
фото с сайта nso.ru
В Новосибирске появилось ещё одно отделение временного пребывания для пожилых людей – на этот раз для пенсионеров без тяжёлых заболеваний.
Открытие состоялось 8 ноября. Отделение находится на улице Северная, 3. Оно ориентировано на пожилых людей без тяжёлый заболеваний, чтобы они могли продолжать вести активную социальную жизнь.
«Основная задача нового отделения – социализация пожилых людей, которые достаточно активны физически и хотят быть полезными, но испытывают дефицит общения. Важно внедрять социальные проекты, направленные на все категории лиц пожилого возраста, уделяя должное внимание каждому», – отметил министр труда и социального развития региона Ярослав Фролов.
Расписание занятий составлено по рекомендациям врача-геронтолога. Пожилые гости отделения будут кататься на экскурсии по районам области, заниматься по оздоровительным авторским программам и обучаться компьютерной грамотности.
Минтруд планирует в будущем создать ресурсный центр для маломобильных пожилых людей. Там родственников пенсионеров будут обучать уходу за ними на дому.
Напомним, в октябре в Новосибирском доме ветеранов открыли отделение временного пребывания для пожилых людей с дементными отклонениями.
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Замечательно!
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