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Почти 100 тысяч новосибирцев сидят без работы

Рубрика: работа

09.11.2018 11:04

фото с сайта pixabay.com

Статистика показала, в каком регионе СФО проживает больше всего трудяг, а в каком людям, видимо, некуда устроиться.

Новосибирскстат опубликовал результаты выборочного обследования по занятости и безработице в регионе за третий квартал этого года. Оказалось, что рабочая сила составляет 61,8 % от всех жителей области старше 15 лет – это 1431,5 тысячи человек. Из них занятые 1337,2 тысячи человек, а 94,3 тысячи сидят без работы. Таким образом уровень безработицы составил 6,6 %.

«В государственных учреждениях службы занятости населения Новосибирской области по состоянию на конец сентября 2018 года зарегистрировано 10,3 тысячи безработных граждан. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,7 % от численности рабочей силы», — отметили в Новосибирскстате.

В целом, у Новосибирской области средняя позиция по безработицы среди других регионов СФО. Больше всего «трудяг», оказалось, живёт в Хакасии – 4,2 % безработицы. За ней идут Красноярский край – 5,2 %, и Алтайский край – 5,6 %. 

Печальней всего с безработицей обстоят дела в Республике Тыва – 15, 7 %. Слегка получше с занятостью у жителей Республики Алтай – 11, 2 %, и Забайкальского края – 10,2 %. Да, как и Республику Бурятия, Новосибирскстат включил его в рейтинг сибирских регионов. Данные ведь собирались ещё до того, как они вошли в ДВО.

Напомним, в ноябре жители Бурятии потребовали вернуть регион в состав Сибири.

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