Приставы поймали должника у любимого магазина в Бердске

5 баллов
-20
66.85 75.81
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Супружеская пара погибла в аварии на трассе в Новосибирской области

сегодня 15:11 Хроника 0 Коммент.

Строительство онкологического диспансера в Новосибирске перенесли до 2020 года

сегодня 14:01 Наука 0 Коммент.

Новосибирцы помогут монголам кремировать животных

сегодня 10:02 Экономика 0 Коммент.

Сталину нашли место рядом с Лениным в Новосибирске

вчера 17:33 Общество 0 Коммент.

Известный российский учёный умер в Новосибирске

вчера 16:05 Общество 0 Коммент.

Директор школы избивал и душил детей за мелкие проступки в Новосибирской области

вчера 15:23 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские активисты проверят, куда уходят деньги на уборку улиц

вчера 15:20 Общество 0 Коммент.

Студенты НГТУ сделали скульптуру с подзаводкой

вчера 13:24 Наука 0 Коммент.

Массовый переезд начался в Новосибирском зоопарке

вчера 13:21 Общество 0 Коммент.

Автобус с новосибирскими туристами попал в аварию по дороге в Шерегеш

вчера 13:05 Хроника 0 Коммент.

Новый «ДеДский сад» с курсами информатики открыли в Новосибирске

вчера 13:02 Общество 1 Коммент.

Власти не отдадут территорию у Байкала под «Дальневосточный гектар»

вчера 12:31 Политика 0 Коммент.

Пять котельных замещены мощностями Новосибирских ТЭЦ

вчера 12:10 Общество 0 Коммент.

Дизельное топливо ощутимо подорожало за две недели в Новосибирской области

вчера 11:58 Авто 0 Коммент.

«Почему нас переводят на прямые договоры?»: ответы на наболевшие вопросы жителей Плющихи

вчера 11:00 Общество 0 Коммент.

Шатёр возле НГУ воспарил в воздух и приземлился в яме

вчера 10:31 Хроника 0 Коммент.

Из чего складывается цена бензина - опубликованы свежие данные и инфографика

вчера 10:01 Авто 0 Коммент.

Сакральные места Алтая и Байкала покажут новосибирцам

вчера 09:01 Афиша 0 Коммент.

Поединок в стихах: поэтический слэм «ПОЭТому» пройдёт в Новосибирске

вчера 08:07 Афиша 0 Коммент.

Приставы поймали должника у любимого магазина в Бердске

Рубрика: общество

10.11.2018 09:05

фото с сайта pixabay.com

В Бердске недобросовестный квартиросъёмщик скрывался от арендодателя, а позже и от судебных приставов, но в итоге поплатился за это своей машиной.

40-летний житель Бердска перестал платить аренду за квартиру, обещая хозяйке, что деньги отдаст при выезде. Однако через некоторое время он по-тихому переехал и перестал отвечать на звонки. Хозяйке же обратилась в суд о взыскании задолженности на сумму свыше 180 тысяч рублей и выиграла дело. Исполнительное производство в отношении недобросовестного арендатора перешло к судебным приставам. 

Приставы установили, что у должника есть автомобиль «Honda Accord» — на него-то и наложили арест. Получив требование предоставить транспортное средство, мужчина начал скрываться, чтобы не отдавать машину.

«Судебный пристав-исполнитель установил место, где чаще всего бывает должник. Мужчину, уверенного, что его поведение "сойдёт ему с рук", застали врасплох рядом с магазином, в котором он совершал покупки. На неожиданную встречу с должностными лицами он отреагировал сопротивлением — отказывался отдавать ключи от автомобиля, выворачивал колёса, всеми способами препятствовал исполнительным действиям», — сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Агрессивное поведение мужчине не помогло. Приставы изъяли его машину и передали на ответственное хранение взыскателю. Теперь у мужчины есть десять дней, чтобы погасить долг. А иначе его авто «уйдёт с молотка».

Напомним, в ноябре недобросовестному должнику пришлось выплатить почти 3 миллиона рублей, чтобы поехать работать за границу. 

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Супружеская пара погибла в аварии на трассе в Новосибирской области

сегодня 15:11 Хроника 0 Коммент.

Строительство онкологического диспансера в Новосибирске перенесли до 2020 года

сегодня 14:01 Наука 0 Коммент.

Новосибирцы помогут монголам кремировать животных

сегодня 10:02 Экономика 0 Коммент.

Сталину нашли место рядом с Лениным в Новосибирске

вчера 17:33 Общество 0 Коммент.

Известный российский учёный умер в Новосибирске

вчера 16:05 Общество 0 Коммент.

Директор школы избивал и душил детей за мелкие проступки в Новосибирской области

вчера 15:23 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские активисты проверят, куда уходят деньги на уборку улиц

вчера 15:20 Общество 0 Коммент.

Студенты НГТУ сделали скульптуру с подзаводкой

вчера 13:24 Наука 0 Коммент.

Массовый переезд начался в Новосибирском зоопарке

вчера 13:21 Общество 0 Коммент.

Автобус с новосибирскими туристами попал в аварию по дороге в Шерегеш

вчера 13:05 Хроника 0 Коммент.

Новый «ДеДский сад» с курсами информатики открыли в Новосибирске

вчера 13:02 Общество 1 Коммент.

Власти не отдадут территорию у Байкала под «Дальневосточный гектар»

вчера 12:31 Политика 0 Коммент.

Пять котельных замещены мощностями Новосибирских ТЭЦ

вчера 12:10 Общество 0 Коммент.

Дизельное топливо ощутимо подорожало за две недели в Новосибирской области

вчера 11:58 Авто 0 Коммент.

«Почему нас переводят на прямые договоры?»: ответы на наболевшие вопросы жителей Плющихи

вчера 11:00 Общество 0 Коммент.

Шатёр возле НГУ воспарил в воздух и приземлился в яме

вчера 10:31 Хроника 0 Коммент.

Из чего складывается цена бензина - опубликованы свежие данные и инфографика

вчера 10:01 Авто 0 Коммент.

Сакральные места Алтая и Байкала покажут новосибирцам

вчера 09:01 Афиша 0 Коммент.

Поединок в стихах: поэтический слэм «ПОЭТому» пройдёт в Новосибирске

вчера 08:07 Афиша 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
17.08.2018

Давно не пользуюсь навигаторами

В Новосибирске определили лучше...

Читать далее
Image
06.04.2018

Беспощадный сбор

Автолюбителям придётся выложить ещё более сотни тысяч за яп...

Читать далее
Image
23.03.2018

СГК не прощает долги

Энергетики взыскивают долги барнаульских УК с менеджм...

Читать далее
Image
10.11.2017

Проверь тормоза — спаси ребёнка

Как проверка тормозной системы ...

Читать далее
Image
12.12.2016

Городские экстремалы: жизнь на адреналине

Почему некото...

Читать далее
Image
09.11.2016

Премиальный дефицит

Что происходит в Новосибирске с рынком автомобилей пр...

Читать далее

Новости по теме

Супружеская пара погибла в аварии на трассе в Новосибирской области сегодня 15:11 Популярный представительский автомобиль стоит в Новосибирске меньше 1 миллиона рублей сегодня 11:02

Популярное

Image

Байкал уйдёт к иностранцам: жители Бурятии требуют вернуть регион...

Image

Смертельный для собак и открываемый спецключами орех начали прода...

Image

Банда юношей с пистолетами держала в страхе жителей Новосибирска

Image

Хоккеиста признали виновным в расстреле полицейских в Новосибирск...

Image

Неизвестные сбросили из окна чёрную собаку на Хэллоуин в Новосиби...

Image

Двух обкуренных зэков нашли в новосибирской колонии для террорист...

Image

Что ищут следователи у Сергея Штельмаха

Image

Тридцатиградусные морозы грянут в Новосибирске в ноябре

Image

Путин уволил прокурора Новосибирской области

Image

Убегавший от дорожных полицейских BMW застрял в дереве

Image

Поездка за границу обошлась сибиряку почти в три миллиона рублей

Image

В Новосибирск идёт затяжная агрессивная буря

Image

Странный пожар в НГТУ чудом обошёлся без трупов