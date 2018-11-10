Приставы поймали должника у любимого магазина в Бердске

фото с сайта pixabay.com

В Бердске недобросовестный квартиросъёмщик скрывался от арендодателя, а позже и от судебных приставов, но в итоге поплатился за это своей машиной.

40-летний житель Бердска перестал платить аренду за квартиру, обещая хозяйке, что деньги отдаст при выезде. Однако через некоторое время он по-тихому переехал и перестал отвечать на звонки. Хозяйке же обратилась в суд о взыскании задолженности на сумму свыше 180 тысяч рублей и выиграла дело. Исполнительное производство в отношении недобросовестного арендатора перешло к судебным приставам.

Приставы установили, что у должника есть автомобиль «Honda Accord» — на него-то и наложили арест. Получив требование предоставить транспортное средство, мужчина начал скрываться, чтобы не отдавать машину.

«Судебный пристав-исполнитель установил место, где чаще всего бывает должник. Мужчину, уверенного, что его поведение "сойдёт ему с рук", застали врасплох рядом с магазином, в котором он совершал покупки. На неожиданную встречу с должностными лицами он отреагировал сопротивлением — отказывался отдавать ключи от автомобиля, выворачивал колёса, всеми способами препятствовал исполнительным действиям», — сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Агрессивное поведение мужчине не помогло. Приставы изъяли его машину и передали на ответственное хранение взыскателю. Теперь у мужчины есть десять дней, чтобы погасить долг. А иначе его авто «уйдёт с молотка».

Напомним, в ноябре недобросовестному должнику пришлось выплатить почти 3 миллиона рублей, чтобы поехать работать за границу.