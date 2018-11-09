Шатёр возле НГУ воспарил в воздух и приземлился в яме

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Шатёр возле НГУ воспарил в воздух и приземлился в ямеРубрика: проиcшествия
09.11.2018 10:31
стоп-кадр видео из группы «АСТ-54» «ВКонтакте»
Вечером в Новосибирске поднялся ураганный ветер – жертвой непогоды стало сооружение рядом с НГУ.
Порывы сильного ветра снесли шатёр возле нового корпуса НГУ вечером 8 ноября. Сооружение отнесло в углубление неподалёку от здания университета. Об инциденте рассказали в социальных сетях.
Как видно из снятого очевидцами ролика, внутри потрёпанного ветром шатра воцарился беспорядок. Голос за кадром предупредил, что сооружение может быть опасным для прохожих и автомобилистов.
Напомним, накануне новосибирцев предупредили об опасных погодных явлениях.
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Лента новостей
Директор школы избивал и душил детей за мелкие проступки в Новосибирской области
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