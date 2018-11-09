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Сталину нашли место рядом с Лениным в Новосибирске

Рубрика: общество

09.11.2018 14:23

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АЛЕКСЕЕМ ДЕНИСЮКОМ

В муниципалитете прошло заседание художественного совета, на котором решили вопрос об установке памятника диктатору на территории города.

Сегодня, 9 ноября, в мэрии Новосибирска состоялось заседание художественного совета, на котором рассматривали несколько вопросов об установке в городе памятных знаков и памятников. Однако ключевым, как и ожидалось, был вопрос об установке памятника Иосифу Сталину на территории города. Его решали третьим. 

Кроме целесообразности появления Сталина, члены художественного совета обсуждали проект малой архитектурной формы «Арлекин» рядом с домом № 27 на улице Гоголя, появление памятного камня в честь 100-летия ВЛКСМ в Первомайском районе и открытие двух мемориальных досок. 

Поклонники Сталина предложили три места в Новосибирске, где, по их мнению, памятник был бы уместен. Это рядом с Домом офицеров, у стелы «Штыки» на площади Сибиряков-гвардейцев и в Ефремовском сквере у завода «Тяжстанкогидропресс». 

«Большинство горожан проголосовало за установку памятника Иосифу Сталину именно у Дома офицеров. Однако Минобороны нам отказало, сославшись на то, что Дом офицеров ждёт глобальная реконструкция», — сообщил руководитель инициативной группы по установке памятника Алексей Денисюк.

Отметим, что за появление Сталина у Дома офицеров высказались 137 человек, среди которых 97 оказались «клонами». Четыре человека предложили поставить Сталина у «Штыков», а двое — в Ефремовском сквере. 85 новосибирцев выступили против памятника Сталину. По их мнению, установка его памятника – оскорбление памяти репрессированных и чувств их потомков. 

Сам бюст уже давно готов взойти на пьедестал. Его изготовление обошлось в 200 тысяч рублей, эти средства были оплачены из собранных пожертвований. Бюст имеет размеры 73 на 77 сантиметров и выполнен из стеклокомпозита, тонированного под цвет бронзы.

Заседание художественного совета началось достаточно спокойно. И когда дошла очередь до Сталина, оживились лишь немногочисленные журналисты. Тем не менее глава худсовета Александр Ложкин попросил присутствующих «быть посдержаннее».

Алексей Денисюк коротко перечислил заслуги Сталина, но члены совета высказываться не спешили. Известный художник Сергей Мосиенко всё же заявил, что нужно отбросить в сторону политический момент и обсудить художественные достоинства предложенного проекта. После этого художник предложил рассмотреть возможность установки памятника возле монумента Славы. Александр Ложкин заявил, что там уже практически нет места для новых памятных знаков. У главы совета были претензии к материалу, из которого сделан бюст.

«Из-за противоречивости фигуры Сталина, его противники могут в любой момент сделать с памятником всё, что угодно. Поэтому есть предложение согласиться с предложением КПРФ и установить бюст на территории их обкома, на Большевистской», — сказал Ложкин. 

В этот момент из зала прозвучало предложение отложить этот вопрос «лет на пять».

Тем не менее, Александр Ложкин поставил вопрос на голосование – в итоге большинство членов совета проголосовало за предложение установить памятник на Большевичке, где уже стоит во дворе за забором бюст Ленина. Группа поддержки Денисюка попыталась громко протестовать, но их одёрнул Александр Ложкин.

Напомним, что в ноябре комиссия приступила к оценке состояния монумента Славы.

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