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Студенты НГТУ сделали скульптуру с подзаводкой

Рубрика: наука

09.11.2018 13:24

ФОТО ИЗ ГРУППЫ «НГТУ (НЭТИ)» В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Новосибирские студенты на данный момент конструируют грузовой беспилотник и систему идентификации личности.

В сентябре в техническом университете стартовала так называемая «проектная деятельность»: на специальном сайте размещён банк проектов, к реализации которых может присоединиться любой студент независимо от факультета, на котором обучается.

Уже в конце октября появились первые видимые результаты – студенты НГТУ продемонстрировали публике динамическую скульптуру с нестандартным визуальным рядом. Когда работающий от механической подзаводки объект вращается, у зрителя возникает оптическая иллюзия, что он видит буквы «МТФ» и «ФБ». Эти аббревиатуры расшифровываются как «Механико-технологический факультет» и «Факультет бизнеса». Студенты именно этих факультетов и приняли участие в разработке и конструировании скульптуры. По мнению авторов, подобные арт-объекты могут украсить интерьеры культурных и общественных заведений.

«Большинство проектов находятся на стадии разработки. Студенты факультета автоматики и вычислительной техники работают над системой для распознавания лиц, с помощью которой можно идентифицировать личности по изображению с камер наружного наблюдения. Эта разработка может быть использована в системах безопасности. Студенты факультета летательных аппаратов с нуля создают беспилотный конвертоплан, преимущество которого перед обычным дроном — в большей длительности полета и более высокой скорости. Беспилотник сможет также летать по заданной траектории, поднимать лёгкие грузы и работать, например, в службе доставки», — рассказали в НГТУ.

По мнению руководителя проекта – доцента Вадима Скибы, участвуя в проектной деятельности, студенты получают великолепный опыт.

«Одно дело – получить зачёт по предмету, совсем другое – пройти самому все технологические процессы, узнать цену своих ошибок в проектировании. Так, например, если ты испортил серию деталей из-за плохого чертежа, то сдача проекта сильно задержится. Проект позволяет почувствовать ответственность за свои решения — бесценный опыт для студентов», — отметил доцент.

Сейчас в НГТУ реализуется 151 проект, над ними работают около тысячи студентов.

Напомним, в ноябре новосибирские учёные рассчитали параметры синхротрона «Сибирский кольцевой источник фотонов».

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