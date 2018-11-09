Лента новостейПредложить новость
Директор школы избивал и душил детей за мелкие проступки в Новосибирской области
Новосибирские активисты проверят, куда уходят деньги на уборку улиц
Автобус с новосибирскими туристами попал в аварию по дороге в Шерегеш
Власти не отдадут территорию у Байкала под «Дальневосточный гектар»
Власти не отдадут территорию у Байкала под «Дальневосточный гектар»Рубрика: политика
09.11.2018 12:31
фото с сайта wikimedia.org
Правительство Бурятии намерено сделать поправки в закон, чтобы граждане не могли получить бесплатный гектар земли в Улан-Удэ и Северобайкальске.
Министр имущественных и земельных отношений Бурятии Маргарита Магомедова сообщила, что власти Республики подготовили правки в федеральный закон о «Дальневосточном гектаре».
«Пока не будут внесены изменения в этот федеральный закон, мы не можем по нему работать <...>. Подготовили проект федерального закона, сейчас определяем, через кого он должен вноситься в Госдуму. В статье 1 вносим дополнение, что Республика Бурятия и Забайкальский край тоже входят в этот ФЗ», – передало слова министра «ТАСС».
Маргарита Магомедова отметила, что «Дальневосточный гектар» не будет выдаваться на территории Улан-Удэ, Северобайкальска, в районе 20 километров от региональной столицы и на территории Центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Проект на данный момент направлен на согласование.
Напомним, в ноябре жители Бурятии потребовали вернуть регион в состав Сибири.
Комментарии
Лента новостей
Директор школы избивал и душил детей за мелкие проступки в Новосибирской области
Новосибирские активисты проверят, куда уходят деньги на уборку улиц
Автобус с новосибирскими туристами попал в аварию по дороге в Шерегеш
Власти не отдадут территорию у Байкала под «Дальневосточный гектар»
Статьи по теме
Монстры под водой: кого можно поймать в реках Сибири
Под тёмной водой прячутся тайны огромных размеров и удивительных...
Закрытое лечение
Как прорваться к больному через наглухо запертые двери реан...
Карты под контролем
С 1 июля в России вступают в силу поправки в налоговый...
Новости по теме
Популярное