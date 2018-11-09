Власти не отдадут территорию у Байкала под «Дальневосточный гектар»

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Правительство Бурятии намерено сделать поправки в закон, чтобы граждане не могли получить бесплатный гектар земли в Улан-Удэ и Северобайкальске.

Министр имущественных и земельных отношений Бурятии Маргарита Магомедова сообщила, что власти Республики подготовили правки в федеральный закон о «Дальневосточном гектаре».

«Пока не будут внесены изменения в этот федеральный закон, мы не можем по нему работать <...>. Подготовили проект федерального закона, сейчас определяем, через кого он должен вноситься в Госдуму. В статье 1 вносим дополнение, что Республика Бурятия и Забайкальский край тоже входят в этот ФЗ», – передало слова министра «ТАСС».

Маргарита Магомедова отметила, что «Дальневосточный гектар» не будет выдаваться на территории Улан-Удэ, Северобайкальска, в районе 20 километров от региональной столицы и на территории Центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Проект на данный момент направлен на согласование.

Напомним, в ноябре жители Бурятии потребовали вернуть регион в состав Сибири.