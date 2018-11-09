Лента новостейПредложить новость
Аномальные морозы продлятся недолго — потепление идёт в Новосибирск
Аномальные морозы продлятся недолго — потепление идёт в НовосибирскРубрика: общество
11.11.2018 10:16
фото с сайта pixabay.com
В Новосибирской области в скором времени значительно потеплеет; также в регион вернутся метели.
Западно-Сибирский Гидрометцентр сообщил Сиб.фм о неустойчивой погоде, которая ждёт новосибирцев во второй декаде ноября.
Вторжение холодных воздушных масс из районов Заполярья обусловит рост атмосферного давления и понижение температуры в ближайшие три дня, с 11 по 13 ноября. Ночью ожидается температура около -22...-27 градусов, а днём до -17...-22.
Далее в регион проникнет атлантический циклон, так что участятся снегопады, порывистые ветра и метели. Морозы также ослабеют. Ночью ожидается до -9...-14 градусов, а днём до -3...-8.
Напомним, 9 ноября серьёзные морозы резко ударили в Новосибирске.
Комментарии
Лента новостей
Аномальные морозы продлятся недолго — потепление идёт в Новосибирск
Статьи по теме
Сибирь в огне
В Приамурье массово горят леса и заповедники: угрожают ли природны...
Сама приплыла
Восемь версий потопа на Алтае, высказанных в прессе и блогах...
Стоп-машина
Снегопад заставил автовладельцев Новосибирска привыкнуть к рекордным ...
Новости по теме
Популярное