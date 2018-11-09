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Аномальные морозы продлятся недолго — потепление идёт в Новосибирск

Рубрика: общество

11.11.2018 10:16

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области в скором времени значительно потеплеет; также в регион вернутся метели.

Западно-Сибирский Гидрометцентр сообщил Сиб.фм о неустойчивой погоде, которая ждёт новосибирцев во второй декаде ноября.

Вторжение холодных воздушных масс из районов Заполярья обусловит рост атмосферного давления и понижение температуры в ближайшие три дня, с 11 по 13 ноября. Ночью ожидается температура около -22...-27 градусов, а днём до -17...-22. 

Далее в регион проникнет атлантический циклон, так что участятся снегопады, порывистые ветра и метели. Морозы также ослабеют. Ночью ожидается до -9...-14 градусов, а днём до -3...-8. 

Напомним, 9 ноября серьёзные морозы резко ударили в Новосибирске.

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